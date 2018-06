biciklijadu Deer & Bike

Tekst i foto: Mislav Matišić

Prva lipanjska subota bila je rezervirana za drugu po redukojomnastoji promovirati sve ono što Baranja, odnosno prostormože ponuditi svojim gostima. Start biciklijade nalazio se na jedinom hrvatskom križanju europskih biciklističkih ruta – Eurovela, točnije Eurovela 6 (Dunav) i Eurovela 13 (Željezna zavjesa). Biciklisti svih dobnih uzrasta došli su iz, ali našao se i poneki stranac, kao dva studenta iz. Biciklijada duga 45km je pružila doživljaj sve onoga što Baranja nudi, od dunavskih šuma i ritova, surduka i gatora Banskog brda do prostranih ravnica.Posebnost ovog događanja je što se gotovoodnosilo na poljske puteve što kroz šumu, brdo ili polje čime ova biciklijada zaista razlikuje od drugih rekreativnih. Od gastronomskog dijela biciklisti su mogli uživati u posjetu OPGkoji ih je dočekao sa specijalitetima kao što su, ali i sa starom sortom Kadarkom. Kulturni sadržaj biciklijade odnosio se na posjet Šokačkoj kući u Topolju i manifestaciji Baranjski bećarac u Dražu.S obzirom na to da se biciklijada zove, organizatori su držali fige da se nastavi tradicija te gosti zaista vide poneku divljač. Uz sam Dunav sve je oduševio prizor od osam divljih svinja, dok su u ataru izmeđumogli vidjeti nekoliko košuta. Vrhunac biciklijade bio je pred sam kraj, uz samu granicu s Mađarskom kada su biciklisti naišli na krdo od stotinjak jelena, košuta i srna. Bio je to prizor u rangu afričkih foto safarija i svima je dao na razmišljanje može li deer watching postati novi turistički proizvod Baranje?