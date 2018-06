Goran Marić i

Ivan Anušić

Ministarstvo državne imovine

unapređenja sadržaja i provođenja programa

Kolinda Grabar Kitarović

Ivan Vrkić

Petar Lagator i Goran Ivanović

Ivan Hampovčan

Sabina Režić

Nekretnine u Kapucinskoj 40 i Europske avenije 11 već se nalaze u službi Osječko-baranjske županije, a sada su potpisani ugovori s Ministarstvom državne imovine koji omogućavaju njihovo investicijsko održavanje i uređivanje. Planiramo obnoviti i urediti ove secesijske zgrade, što nam je i obaveza kao korisnicima. Objekti su devastirani i stari te do sada nisu bili ozbiljnije obnavljani, a sada to napokon možemo napraviti. Zgrada koja se nalazi u Europskoj aveniji je spomenik kulture i secesije, stoga je ovo mogućnost da se i ona priključi nizu obnova zgrada avenije u Osijeku. Želja nam je u budućnosti sklopiti ovakav sporazum te obnoviti i zgradu u Županijskoj 4 gdje se nalaze naša vijećnica i uredi

pohvalio

Oformili smo cijeli odjel kojim pojačavamo službu, a prioritet su predmeti JLS jer tako možemo najviše i izravno pomoći aktivaciji državne imovine i investicijama, kao i zapošljavanju na području cijele Hrvatske

Ministaržupandanas, 4. lipnja 2018. godine, potpisali su u Osijeku ugovore kojima, kao vlasnik, dodjeljuje nekretnine (zgrade na adresi Europske avenije 11 i Kapucinska 40) na korištenje Osječko-baranjskoj županiji, i to u svrhuza djecu i mlade, odnosno sadržaja socijalne skrbi. Nekretnine se dodjeljuju na korištenje bez naknade, a do konačnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s RH. Potpisivanju su nazočili predsjednica Republike, pomoćnik ministra državne imovine Leon Žulj, gradonačelnik Osijeka, zamjenici župana, tajnik Županijei pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove- rekao je župan Ivan Anušić.Ministar Goran Marićje suradnju Ministarstva državne imovine s Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, kao i ostalim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Objasnio je da je Ministarstvo zateklo na tisuće zapuštenih predmeta i puno izgubljene dokumentacije. - Naša misija i politika je da imovina treba služiti onima koji žive uz nju tako da je najveći dio predmeta vezan za rješavanje predmeta JLS. Na žalost, do sada je u Ministarstvu samo jedna osoba bila zadužena za toliko tisuća predmeta.- rekao je ministar.