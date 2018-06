specijalizirana sportska konferencija

Jurice Baraća

Na Pannonian Challenge godinama dolaze organizatori sportskih događaja i predstavnici medija te sponzora, mi smo njihovo znanje htjeli prenijeti na jednom mjestu - TO DO konferenciji

Dragan Vulin i Domagoj Dumančić

Olivier Pascal

FISE World Series

biciklizma

Vladimira Miholjevića

Tour of Croatia

Darija Pavlic, Alen Nađsombat, Boris Artić, Sanda Bravar i Edvin Jurin

Red Bull Air Race-a, Wings for Life World Run-a, Speedway Grand Prix-a

Sportovi te sportski turizam imaju iznimno važnu ulogu za lokalne zajednice i turističke destinacije, ali njihove ekstenzije bitne su za održavanje tog kontinuiteta. Najbolje je to odraditi kroz cross-selling u kojem se isprepliču turizam, gastronomija, turistička ponuda te kulturna baština destinacije itd.’

Edvin Jurin

NK Osijeka

Alen Nađsombat

Najava:

Prvau regiji koja je svoj dom pronašla u Gradu na Dravi – Osijeku, službeno je otvorena riječima, direktora festivala: ‘’’’. Uz njega su riječi hvale za ideju i organizaciju ovog B2B segmenta Pannonian Challengea imali zamjenik župana, izaslanik gradonačelnika.Ton cijele konferencije odredio jena keynote-u o budućnosti sportskih događaja, tijekom kojeg je predstavio isvjetsku seriju ekstremnih sportova, na kraju kojeg su svi slušatelji otišli s jednom mišlju - budućnost sportskih događaja je itekako blistava, štoviše, događajima kao što je FISE World Series može se doprinijeti jednakosti među spolovima, razvoju zajedništva, dobroj atmosferi u sredinama u kojima se odvajaju te humanitarnim pokretima poput onog za pomoć ozlijeđenim sportašima.Prvi panel konferencije bio je posvećen temi, odnosno njegovom utjecaju kao ekonomskom, turističkom i socijalnom pokretaču. Na panelu smo čuli stručna mišljenja i iskustva Snježane Brzice, Tatjane Roth, Vladimira Miholjevića i Tonija Hrvatina koji su slušateljima dali odgovore na najaktualnija pitanja vezana uz biciklizam, poput njegovog statusa i smjera razvoja u državi te globalno. Veliki dio panela bio je rezerviran i za temu cikloturizma, održivog oblika biciklističkog turizma koji se posljednjih godina sve više razvija u skoro svim zemljama pa tako i u Republici Hrvatskoj.Nakon toga uslijedila je radionicana kojoj je podijelio svoje znanje i savjete na temu uspješne organizacije biciklističkog događaja na primjeru biciklističke utrke. Slušateljima je, iz vlastitog iskustva, rekao na koji se način dobro pripremiti i organizirati događaj koji uključuje više od 100 mjesta i traje 7 dana, a odgovorio je i na mnogobrojna pitanja publike od kojih su neka bila: koji je bio najveći problem u organizaciji Tour of Croatia te kako najbolje organizirati lokalne amatersko-natjecateljske utrke.Govornici drugog panelaslušateljima su otkrili koliki ekonomski, promocijski, turistički i socijalni utjecaj veliki sportski događaji imaju na lokalnu zajednicu/turističku destinaciju na primjerima velikih i svima poznatih događaja -Govorili su i o tome postoji li razumijevanje lokalne i regionalne vlasti za velike sportske događaje te razumije li i vidi li zajednica utjecaje velikih sportskih događaja, a glavni zaključak na tu temu bio je: ‘’’ -Posljednji program prvog dana konferencije bio je na temu svima dobro poznate kampanje, Pokrenimo grad, na primjeru koje je Alen Nađsombat slušatelje uveo u cijeli proces kampanje - od plana kampanje, ciljeva koje su kampanjom planirali postići do stvarnih rezultata kampanje. Priča ''umotana'' u kampanju ''Pokrenimo grad'' brendirala je grad Osijek, aje njome prenio poruku uspjeha, motivacije i kreativnosti na primjeru revitalizacije NK Osijeka koji je u samo godinu dana promijenio sve - od stadiona do mindseta.