Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivan Vrkić/Facebook

Gradonačelnikna svom jeobjavio fotografije snimljene tijekom današnjeg posjeta popularnomNaime, na Bajeru su upravo u tijeku radovi na. Tim povodom kontaktirali smo zamjenika predsjednika Gradske četvrti Jug 2za više informacija.G. Žabarović nam je rekao kako je Vijeće Gradske četvrti Jug 2 odlučilo dio svojih namjenskih sredstava za održavanjeiskoristiti za popravak pontona koji je bio u jako lošem stanju. Uslijed dugogodišnjeg korištenja, drvenoj oblozi je istekao rok trajanja, a daske su bile. GČ je redovito obavljala sitne popravke i mijenjala oštećene daske, no ove godine odlučili su da više neće biti takvog „krpanja“ dasaka, već će se ponton u potpunosti renovirati.Stoga je u tijeku postupak zamjenekoje će ljepše izgledati, ali će biti i sigurnije te otporne na vlagu. Osim obnove glavnog pontona, obnovit će se i, a uredit će se i prilazni putevi na Bajeru.Osim za kupače, ovo jei za ribiče i sve druge ljubitelje prirode. Žabarović je dodao i kako se prethodnih godina ponton koristio i za razne kulturno-umjetničke programe, ove godine to neće biti slučaj ali se nadaju da će se već od idućeg ljeta ta tradicija nastaviti.Inače, radove izvodi, a za uređenje pontona na Bajeru GČ je osigurala. Kada će radovi biti privedeni kraju još se ne zna, u GČ-u su se nadali do sutra (srijeda) kada se slavi Dan gradske četvrti, no u svakom slučaju obnovljeni će ponton biti spreman za početak nove kupališne sezone,Na kraju, Žabarović je zamolio sve stanovnike Juga II i goste da se prema novom pontonu odnose, što posebice vrijedi za mlade koji su često partijali na otvorenom, palili vatru i pridonijeli oštećivanju dasaka. Svatko tko uoči takve vandalske činove trebao bi odmah obavijestiti policiju i/ili i komunalne redare.