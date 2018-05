Plesni studio Shine

Plesači plesnog studija Shine natjecali su se sa sljedećim koreografijama i osvojili zavidna mjesta u konkurenciji:

Djeca – formacija

Duo

Juniori

Solo

Show latin

Duo juniori

Trio

Mala grupa

Jazz grupa

Solo seniori

Mira Sekereš, Suzana Žuljević, Sara Vargović, Aleksandra Bolmanović i Maja Petrović

prekrasna iskustva

Svjetsko europsko prvenstvo

San Marino i Bolognu

19 mjesta

Tekst i foto: PS Shine

Iakoniže same uspjehe na kojem god plesnom natjecanju da se pojavi, svaki put sekao da je prvo, bilo da je u Hrvatskoj ili izvan nje. Ovoga puta plesači plesnog studija Shine uputili su se u avanturu zvanuNa put su krenuli 16. svibnja ove godine i to prema gradu Riminiju u Italiji. Prvi dan boravka proveli su uu kojem se itekako ima što vidjeti i uživati. Obišli su samokako bi sačuvali snagu i prikupili energiju za sutrašnje veliko natjecanje koje ih je čekalo.Središnji događaj odnosno samo natjecanje Rimini Dance Opet održano je 18. svibnja, a plesni se studio Shine predstavio s čak! Ukupno je na natjecanju sudjelovaloiz 19 država. Zaista impresivna brojka koja govori o važnosti ovog plesnog događaja za sve koji sve bave ovom vrstom umjetnosti.Natjecanja su trajala od jutra, počevši odpa sve do podneva kad su nastupale dječje skupine. Starije skupine i odrasli predstavljali su se navečer. Na Rimini Open Dance zaista se moglo uživati u plesu svih dobnih skupina.„Tko ste vi“ - 2.mjesto„Dream“ - 2. mjestoPia Petra i Ema „Music box“ - 1. mjestoKarla i Ivona „Cvjetić“ - 3. mjesto„Stay Braveheart“ - 1. mjesto„River“ - 1. mjestoGita „Bubimir“ - 7. mjestoTena „Wild Girl“ - 5.mjestoLota „All That Jazz“ - 3. mjestoViktorija „Hatter from Neverland“ - 3.mjestoLaura „Loca Vibes“ - 1. mjestoDunja - 1.mjestoIrina i Ian „Avatar“ - 1. mjestoIrina, Gita i Tena „All that Jazz“ - 1. mjesto„Car Wash“ - 1. mjesto„Havana“ - 4. mjesto„Super Girl“ - 6. mjestoTena Ana „Shine Riddim“ - 1. mjestoSuzana „Human“ - 2. mjesto.Koreografije su osmislileOsim što su steklii osvojili sjajna mjesta, s odličnim rezultatima kvalificirali su se i zau Grčkoj 2019. godine na što zaista trebamo biti ponosni.I dan nakon natjecanja, plesačima nije manjkalo energije te su posjetili plažu u Riminiju gdje su se zasluženo odmorili i zabavili, a obišli su i. Proslava se nastavila u klubu te večeri, a na povratku u Osijek posjetili su i Padovu.Plesni studio Shine u Riminiju osvojio ješto je izniman uspjeh za ove mlade ljude, ali i za voditelje koreografe. Plesači su zaslužili proslavu i u Osijeku, kako i dolikuje ovakvom uspjehu. Ne sumnjamo da će isti, nadamo se i bolji uspjeh ostvariti u Grčkoj na Europskom prvenstvu, kao i na drugim natjecanjima koji im predstoje.