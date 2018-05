Vukovaru

Regionalno prvenstvo Slavonije i Baranje

akademija Osijek

Karate kluba Esseker

Prvo mjesto su osvojili Petra Gudelj borbe mlađi kadeti do 52 kg i Patrik Kokić kadeti kate.



Kata tim mlađih učenica u sastavu Lara Gudelj, Dora Andrić i Ana Kovač su također osvojili 1. mjesto.



Drugo mjesto su osvojili Borna Gudelj borbe juniori do 61 kg i Marija Pešikan borbe juniorke +59 kg.



U katama su druga mjesta osvojili Ana Kovač mlađe učenice pojedinačno te kata tim učenica u sastavu Bela Balaš, Petra Jović, Martina Sekulić i kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Martina Sekulić Marata Milinković, Bela Balaš .



Treća mjesta su osvojili u borbama Borna Gudelj kateti do 63 kg Mato Đukić mlađi učenici do 30 kg i Marino Đukić do 34 kg.



U katama su treća mjesta osvojili mlađa učenica Dora Andrić , učenik Jan Svoboda , juniori Barbara Kokić i Ivor Premec , te Damian Golubičić u kategoriji mlađih seniora i seniora.

Karate akademije Osijek, te Karate kluba Kuna

Akademičari su nastupili s 14 natjecatelja i osvojili 13 medalja.



Prvaci Slavonije i Baranje za Akademiju postali su u katama:

Dora Potkovac , ml.učenice

Gabrijel Nemet , cicibani



Zlata u borbama osvojili su:

Bartol Klanac ml. učenici +38kg

Patrik Ifko Juniori -68kg

Borbe ekipno: ml.učenici u sastavu ( Bartol Klanac, Luka Škripić, Mihael Mikolin, Luka Mandić )



Karla Karačić učenice +44 2.mjesto

Mihael Mikolin ml.učenici +38kg 2.mjesto

Erik Ifko ml.učenici-30kg 3.mjesto

Matej Potkovac učenici do 46kg 3.mjesto

Luka Škripić ml.učenici +38kg 3.mjesto

Ivan Stranjak ml.kadeti -41kg 3.mjesto

Luka Mandić ml.učenici -34kg 3.mjesto

Tin Kovač ml. seniori +84kg 3.mjesto

Greta Klanac Kadetkinje -50kg 5.mjesto



karate kluba Kune

Veronika Šuster

Kristijan Nedeljković

Tekst: Osijek031.com

Foto: KK Kuna, Esseker i Karate akademija Osijek

