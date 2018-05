Tin Srbić i Anton Kovačević

Start je bio 5,7 jer sam izbacio „Možnika“, a treneru sam na zagrijavanju rekao da ću, o ovisnosti kako se budem osjećao poslije kombinacije tri leta odlučiti hoću li raditi „Možnika“. Nesvjesno sam odlučio da ga ipak neću raditi zbog ramena koje me užasno boljelo. Kako sam došao dolje, imao sam tremu veću nego na Svjetskom prvenstvu. Nije mi bilo svejedno jer nisam znao što će biti s ramenom. Kad sam krenuo, ništa me nije boljelo, a onoga trenutka kada sam počeo misliti na rame, tada me i zaboljelo. Vježba je bila korektna, imao sam malo greškica, ali zadovoljan sam s obzirom na situaciju s ramenom zadnjih tjedan dana. Kad sam vidio da je Turčin Samiloglu bio tada prvi s 13,7, odlučio sam da mogu malo lakše. Sad sam odradio start 5,7 baš zbog ramena, a na finalu ću sigurno ići sa 6,1. Vidjet ću kako se budem osjećao pa možda pokušam i više. Moram priznati da sam bio pod pritiskom. Bilo bi mi žao da me ozljeda spriječila da pokažem u nedjelju što mogu. Obožavam biti ovdje, cilj je bio ući u finale pa sam išao na sigurnu vježbu. Sve je ispalo dobro kad se sjetim kako u ponedjeljak i utorak nisam ni mogao visiti na preči. Nadam se samo da se Možnik neće ljutiti što sam izbacio njegov element

Anton Kovačević

Vježba je bila dosta prljava, mogu ja to puno bolje. Sretan sam da sam ostao gore, da se vidimo u nedjelju i sretan sam da mogu pokazati kako ja to mogu puno bolje. Iskreno, bolje sam se osjećao nego li sam prikazao na natjecanju. Pritisak domaćeg terena sigurno postoji. Svi želimo pokazati najbolje, svi želimo nastupiti u finalu. Ova vježba je bila jača nego li u Bakuu kada sam osvojio treće mjesto. Istu tu vježbu raditi ću u finalu. Rame je hvala Bogu dobro, sada me ne boli ništa. Smetalo me je kroz pripremni period, ali da mi je netko prije tri tjedna rekao da ću nastupiti u Osijeku i da ću ući u finale bio bih zadovoljan. Lijepo je, imamo dosta hrvatskih finala, ispunili smo vikend

Christina Zwicker

Radila sam parter i gredu, bilo je OK, nešto sitnih greškica, ali bez pada. Bio je ovo moj prvi Svjetski kup, zadovoljnam sam, bit će sigurno još prilike za nastup. Treme ima uvijek, ali treba to znati iskoristiti. Rekla bih čak da mi je možda parter bio draži jer tu pokazuješ svoje, na gredi nema baš nekih pokreta. Lijepa je atmosfera, velika dvorana, dosta drukčije od natjecanja na kojima sam dosad bila. Sljedeći tjedan je već Svjetski kup u Koperu, zatim državno prvenstvo, nakon toga idem u Portugal. Nadamo se što boljim rezultatima.

Tina Zelčić

Zadovoljna sam s nastupom. Ovo mi je bio prvi Svjetski kup. Napravila sam dobru vježbu s jednim padom. Moglo je bit bolje, al’ evo ja sam zadovoljna. Nadam se kada budem nastupala na drugom Svjetskom kupu bit će bolje. Nastupala sam samo na gredi, nisam na parteru zato što imam problema s laktom pa me na ljeto slijedi operacija.

Tekst: Gimnastičko društvo Osijek - Žito

Foto: Marko Benić

Drugog dana kvalifikacija na DOBRO World Cupu Osijek 2018. od hrvatskih predstavnika u finale su se plasirali. Obojica hrvatskih reprezentativaca nastupila su na preči. Aktualni svjetski prvak na prečiosvojio je drugo mjesto s ocjenom 14.067, dok se Kovačević u finale plasirao s osme pozicije. Tijekom vježbe u kvalifikacijama zaradio je ocjenu 13.333. Najbolji u kvalifikacijama na preči bio jes Cipra, koji je imao istu ocjenu kao i hrvatski gimnastičar, ali je Srbić imao veću startnu ocjenu.U petak u kvalifikacijama nastupile su i dvije mlade hrvatske gimnastičarke Christina Zwicker i Tina Zelčić, kojima je ovo bio prvi nastup na Svjetskom kupu u Osijeku. Nisu uspjele ostvariti plasman u finale. Na gredi Zwicker je zauzela 14. (11.467), a Zelčić 15. mjesto (11.200). Najbolja je bila Ruskinja Victoria Trykina (13.300). Zwicker je nastupila na parteru gdje je zauzela 12. mjesto s ocjenom 11.700.U subotnjim finalima od hrvatskih predstavnika nastupit ćena konju s hvataljkama te Tijana Tkalčec na preskoku.svoj drugi nastup u Osijeku ove godine imati će u nedjelju.