Prateći aktivnosti Parka na društvenim mrežama odlučila sam po prvi put posjetiti Jankovac čija me ljepota doista zaintrigirala. Ugodno sam iznenađena dočekom i na kraju mogu samo reći da ću Papuk preporučiti svima koji požele odmor provesti u netaknutoj prirodi

Alen Jurenac

Desettisućiti posjetitelj koji je dočekan u Park šumi Jankovac pokazatelj je kako zaštićena područja mogu značajno doprinijeti turizmu i razvoju lokalnih sredina u kojima se nalaze. Park ima mjesta za sve koji žele doći i uživati u prirodi, a na upravi Parka je da omogući infrastrukturu i ponudu koja će dovesti u ravnotežu interes posjetitelja i zaštitu prirode. Zato su bitna ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu te širenje sadržaja i ponude

Park šuma Jankovac

školskim ekskurzijama

10,00 kuna

Ako je suditi po broju posjetitelja koji su ove godine odlučili posjetiti, onda možemo reći da je Papuk postao možda i. Naime, iako još nije završila niti prva polovica 2018. godine, već sada možemo potvrditi da će ova godina zabilježiti rekordan rast broja posjetitelja. Tako je 2017. godina sa neštodo sada bila najposjećenija, no 2018. će zasigurno zabilježiti novi rekord jer do sada je Papuk odnosno Park šumu Jankovac posjetiloOvog tjedna Park šumu Jankovac posjetila je iiz Daruvara te tako postala desettisućiti posjetitelj bisera Slavonije – Jankovca.– poručila je Sara Horak.Prigodni poklon desettisućitoj posjetiteljici uručio je ravnatelj Parka prirode Papukkoji je tom prigodom istaknuo kako je očito da Papuk svakim danom postaje sve značajnije odredište brojnih turista koji otkrivaju njegove ljepote.- izjavio je Alen Jurenac, ravnatelj Parka.Najjači turistički adut parka,i ove godine privlači najveći broj posjetitelja od kojih je najveći udio domaćih gostiju i većinom se radi o. Radi ujednačavanja statusa posjetitelja, od početka ove godine uvedeno je plaćanje pojedinačnih ulaznica i to samo za područje Park šume Jankovac, a cijena ulaznice iznosi simboličnih