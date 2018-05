15 poduzetnika

222.860,77 kuna

8 poduzetnika početnika

1.300.000 kuna

Ivica Vrkić

2.000.000 kuna

napretku gospodarstva

40 novih registriranih poduzetnika

70.000 kuna

674.600 kuna

s područja Grada Osijeka danas je dobilo financijske potpore ukupne vrijednostidobilo je potpore za pokretanje gospodarske djelatnosti, za nabavu i ugradnju strojeva i opreme potpore su dobila 4 poduzetnika, za izlaganje na sajmovima također 4 dok je potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika dobio 1 poduzetnik.Ukupno raspoloživa sredstva za dodjelu potpora u ovogodišnjem gradskom proračunu iznose, no gradonačelnikistaknuo je kako će se rebalansom nastojati osigurati i više sredstava za ovu namjenu, a predviđa da će taj iznos do kraja godine iznositi ukupnoVrkić je naglasio da postoji mogućnost, ukoliko se pokaže potreba, da taj iznos bude i veći jer je potporaprioritet Grada u planovima za 2018. Istaknuo je i vrlo vrijedan podatak, a to je da od početka 2018. u Osijeku ima 3Podsjetimo, jedan poduzetnik može se prijaviti na više mjera i ostvariti pravo na maksimalan iznos od. Korisnici potpore po Javnom pozivu mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge.Nakon ove dodjele potpora, preostali iznos sredstava po Javnom pozivu iznosi