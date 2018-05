Ivica Vrkić

izgradnje prometnice

Stadionskom naselju

1,5 milijuna kuna

tvrtka Osijek-Koteks

izgradnja priključka

ishođenje dozvole

860 metara ceste

bitno usporava

nije dovoljna

doniraju dio

dugogodišnji problem

Ovo je dugotrajan, ali kvalitetan projekt čiji uspješan završetak s radošću iščekujemo. Usprkos kompleksnosti projekta, zajedno s mojim suradnicima izborio sam se da ljudi koji su 50 godina bili građani drugoga reda napokon postanu ravnopravni građani Osijeka. Na isti ćemo se način izboriti za urbanizaciju i drugih naselja Grada Osijeka

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivan vrkić/Facebook

Gradonačelnikovih je dana obišao još jedno gradilište u Osijeku – projektu južnom, odnosno spoja Stadionskog naselja s cestom D518 Osijek - Antunovac.Realizacija prometnice u južnom Stadionskom naselju projekt je vrijedan, radove izvodi, a njime će se urbano i cjelovito urediti dio osječkog naselja ozakonjen u postupku „legalizacije".Prva faza projekta -na državnu cestu, uvođenje komunalne infrastrukture, kanalizacije, vode itd. - približava se završetku.Projektna dokumentacija za drugu fazu radova je također pri kraju i slijedi. Druga faza uključuje dodatnihu širini prometnog koridora od 8,5 metara. Širina same ceste je 4,5 m, a pješačke staze 1,5 m. Projektom je predviđena i izgradnja nove javne rasvjete.Realizaciju projektarješavanje imovinsko pravnih odnosa. Obzirom na to da trenutna širina cesteza ovu vrstu infrastrukture, nužno je da vlasnici parcela Gradukoji je potreban da bi se dobila potrebna širina. Gradonačelnik je stoga pozvao vlasnike parcela u Stadionskom naselju da se uključe u dogovor oko nove ceste kako bi se izradio parcelacijski elaborat i riješile imovinsko-pravne zapreke, a nakon toga i uspješno završio ovaj projekt.Završetkom ovog projekta i ovaj dio grada će se urbanizirati te po komunalnom standardu postati ravnopravan dio grada Osijeka.Podsjetimo, projekt urbanizacije južnog stadionskog naselja započeo je prije nekoliko godina otvaranjem pješačko-biciklističkog nathodnika preko južne obilaznice čime je riješenizoliranosti tog naselja, no ostao je problem neprimjerenog zemljanog puta prepunog blata i rupa ispunjenih vodom.“, napisao je Vrkić na svom Facebook profilu.