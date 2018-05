tretmani dezinsekcije komaraca

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dražen Jakabfi/Foto-arhiv031

Krajem prošlog i početkom ovog tjedna (20. i 21. svibnja) provedeni suna području grada Osijeka, duž cijelog sjevernog pojasa gradaTretmanima su bila zahvaćena rubna naselja uz rijeku Dravu gdje su evidentirane veće brojnosti odraslih komaraca (...).redovito svakoga dana provodi monitoring odraslih komaraca na području grada. Uzorkuje se metodom CDC klopki kroz 12-satno razdoblje na ukupno 7 postaja. Prema riječima, pročelnika Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo, tretmani su dali rezultate pa posljednji rezultati upućuju na donekle smanjenu brojnost komaraca na području grada.Sukladno rezultatima monitoringa odraslih komaraca, broj uboda uu gotovo svim dijelovima grada iznosi, što je ispod granice od 15 uboda. Od ovog prosjeka iskače Pampas s 20 uboda u 15 minuta, dok je situacija najteža u Sarvašu, koji se nalazi na prvoj crti obrane grada, gdje se broj uboda penje i do 40.Kristić je istaknuo kako je područje Sarvašaove godine, čak šest puta. Nažalost, tojer susjedne općine, uslijed nedostatka financijskih sredstava, komarce uopćepa je komarcima Sarvaš idealan ulazni koridor za prodor prema gradu. Kristić je ponovio kako se u ovom trenutku samo Grad Osijek brani protiv komaraca, no unatoč svim uloženim naporima, teško je osloboditi grad od letećih krvopija bez podrške okolnih općina iz čijih poplavnih područja stiže najveći broj komaraca.Na pitanje hoće li grad ponovno tretirati komarce ususretna otvorenom koje se održavaju sljedeća dva vikenda ( Gimnastički kup „Dobro“ kod Sokolskog doma, Povratak otpisanih kod katakombi i Pannonian Challenge u skate parku), Kristić je odgovorio potvrdno. Tako bi se danas ili sutra, ovisno o vremenskim uvjetima, trebalo obaviti, a ekipe će za vikend tretirati i područje lijeve obale Drave kako bi se boravak građana na otvorenom učinio koliko-toliko ugodnijim.No, brigama Osječana još. Naime, razina Drave polako ali sigurno opada, što znači da će ostati mnoštvo. Obzirom da je temperatura dosta visoka, to su idealni uvjeti za izlijeganje nove, druge generacije komaraca, koja bi u pohod po svježu krv trebala krenuti već kroz tjedan dana.