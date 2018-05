Noru Kovačić

Ivan Vrkić

Engleski bez granica

5. mjesto

Lido di Jesolo

99 učenika

najbolji mogući način

Tekst i foto: Monika Kralj/Radio Osijek

Pročitajte i..

, učenicu 6. razreda osječke Osnovne škole Vijenac, primio je gradonačelniki čestitao na velikom uspjehu na Međunarodnom natjecanju "" održanom u Italiji .U svojoj dobnoj kategoriji Nora Kovačić je osvojila. Finalno natjecanje održano je u talijanskom gradu, a na natjecanju se okupiloiz cijeloga svijeta koji su se natjecali u pet dobnih skupina, tri za osnovnoškolce i dvije za srednjoškolce. Sa 104 boda Nora Kovačić je imala samo 4 boda manje od prvoplasiranog- ističe njena mentorica Branka Plećaš. Natjecanje Hippo- Engleski bez granica održano je šesti puta a OŠ Vijenac sudjelovala je do sada tri puta, prvi puta njihov je učenik stigao do finalnog natjecanja.Gradonačelnik Vrkić je ocijenio da je Nora Kovačić predstavila Osijek nate ocijenio da takvi primjeri pokazuju i odraslima kako se treba ponašati prema znanju. Pokazuje to, rekao je dalje gradonačelnik Vrkić, da imamo i stručnjake koji znaju prenijeti znanje a to je ono što nam treba da bismo se razvijali i opstali u gradu Osijeku.