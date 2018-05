Hrvatska volontira

Od ponedjeljka, 21. svibnja, građani se u sklopu manifestacijeuključuju u mnogobrojne društveno korisne aktivnosti u kreativnim oblicima radionica, akcija, aktivnosti i festivala.U sjevernoj Hrvatskoj već od prvog dana provedene su, a sama je manifestacija otvorena Volonterskim doručkom u prostorijama Volonterskog centra Zagreb.Knjižnice grada Zagreba održale su 8 radionica gdje je 20-ak volontera poklonilo preko 60 volonterskih sati. U Gradskoj knjižnici održane su radionice informacijske pismenosti za osobe treće životne dobi. Individualni pristup i rad „jedan na jedan“ privukao je iznimno velik interes starijih osoba koje imaju želju naučiti samostalno se koristiti računalom, pametnim telefonom ili tabletom.Volonterkeza sve i volonteri Ine uređivali su Dječji dom Laduč, podružnicu Dječjeg doma Zagreb. Naoružani osmijesima, dobrom voljom, valjcima, bojama i krpama, volonteri INE od jutra su bojili dječje spavaonice, a Smiješkove volonterke su ih očistile i odmah pripremile za korištenje. „Svatko od nas je lijep te tako krasi ovaj svijet.“ poruka je koja je presretnu djecu dočekala na zidu njihovog dnevnog boravka.Udruga Smiješak za sve okupila je i više od 700 djece iz zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, 60 volontera te 12 glumaca i gosta iz Ministarstva kulture i Muzičke akademije, koji su prvog dana manifestacije sudjelovali u akciji „Dekica za snove“ koja se provodi već drugu godinu na 12 lokacija iz 14 škola i jednog vrtića. Ta čarobna bajka čitanja na plavim dekicama zelenih površina grada, postala je događaj o kojem svi pričaju i u kojem brojne škole žele sudjelovati.Brojne su se aktivnosti proteklih dana događale i na zapadu Hrvatske. Volonteri su proveli niz kreativnih i edukativnih radionica i predavanja od kojih izdvajamo one Udruge Kocka s Raba čiji su volonteri vodili plesnu i radionicu step-aerobika, uz radionice jezika, kreativne radionice i razne sportske radionice koje u Kocki redovito provode volonteri. U manifestaciju su se uključili i učenici volonteri OŠ Omišalj, Ekonomske škole Mije Mirkovića i Gimnazije Andrije Mohorovičića koji su prikupljali potrepštine za naše sugrađane u potrebi, koje su zatim volonteri Socijalne samoposluge Kruh Sv. Elizabete sortirali i podijelili. Očekuje nas još mnogo aktivnosti, od radionica, do čišćenja okoliša i uređenja prostorija, igranja društvenih igara, kuhanja za potrebite, festivala i sajmova.U južnoj Hrvatskoj prvi dan Dana volonterskog rada u organizaciji Volonterskog centra Udruge "MI" - Split obilježen je u ponedjeljak konferencijom "Pokretačka snaga volontiranja", na kojoj su sudjelovali mladi volonteri srednjoškolci te brojni predstavnici civilnog i javnog sektora. Održana je tribina mladih na temu motivacije za volontiranje i dobrobiti volontiranja među srednjoškolcima. Predstavljena je i organizacija velikih volonterskih akcija poput Splitskog polumaratona (400 volontera), Festivala mediteranskog filma Split (50 volontera), te akcije „72 sata bez kompromisa“ koja okuplja više od 300 volontera.U Društvu multiple skleroze Split kroz cijeli tjedan izrađuju se prigodni kreativni ukrasi (narančasto cvijeće od krep papira), poruke podrške za oboljele od MS te poruke koje osvještavaju predrasude prema oboljelima, koje će biti postavljene na simbolični zid predrasuda koje će sudionici zajedno sa oboljelima srušiti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana MS 30.05.2018. Na akciji u utorak sudjelovalo je 19 volontera, učenika Obrtničke škole i ostalih volontera Udruge.Što se događalo u istočnoj Hrvatskoj? "Pokreni se! Volontiraj!" volonterska je akcija koju su organizirali Udruga Oppidum i Obrtnička škola Požega čijih je 15 učenika sudjelovalo u uređenju dječjeg igrališta i druženju s korisnicima Mi - udruge roditelja i osoba s poteškoćama u razvoju. Budući soboslikari na ovaj su način promovirali svoju struku, ali i osjetili kako volontiranje može pozitivno utjecati na njih same, dok su volonterke škole dan provele družeći se s korisnicima udruge.iz Belišća uredilo je dvorište rehabilitacijskog kampa Citadela. U njemu svakodnevno u sklopu radno okupacijskih radionica osobe s invaliditetom uređuju vrt i uzgajaju povrće i začinsko bilje, a jednom godišnje na Citadeli se održava i Forest Art festival.Organiziranjem i uključivanjem u razne volonterske aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete života, brigu o najranjivijim skupinama, na dijeljenje i učenje novih znanja i vještina i poklanjanje našeg najdragocjenijeg resursa – vremena, dokazujemo da volonteri nisu samo pomagači nego pokretači i nositelji pozitivnih promjena.Do kraja manifestacije Hrvatska volontira preostala su još tri dana i mnoštvo aktivnosti koje će se održati diljem Hrvatske i u koje će se uključiti nekoliko tisuća zavolontiranih građana.