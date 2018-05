Trgovačkog centra Portanova

Tekst: Osijek031.com

Posjetitelji i djelatnicisinoć oko 20 sati neugodno su se iznenadili kada je prostorom centra odjeknuoSvi posjetitelji i djelatnici odmah su evakuirani. Ispostavilo se daniti o vježbi niti o lažnoj uzbuni, već je doista došlo do pojave dima u jednom od skladišta centra.Glasnogovornik policijske uprave Osječko-baranjskepotvrdio nam je tu informaciju rekavši kako nije riječ o požaru kao što su prve informacije govorile već o dimu izazvanom. Obzirom da je alarmni sustav Portanove povezan, on se istodobno oglasio u svim dijelovima centra. Policija je obavila očevid i uputit će posebno izvješće nadležnom Državnom odvjetništvu koje će odlučiti ima li tu elemenata kaznenog djela.Kontaktirali smo i zapovjednika Javne profesionalne vatrogasne postrojbe grada Osijekakoji nam je rekao kako vatrogasce nitko iz Portanove. Oni su dobili pozive od ljudi koji su ih upozorili na dim u objektu, no kada su pokušali dobiti odgovornu osobu iz centra zaduženu za ovakve situacije da provjere o čemu je riječ, nisu uspjeli jer Portanova takvu osobu -Čeman je upozorio kako je ovakva praksajer su dim gasili priučeni, a ne profesionalci kojima je to posao. U ovom slučaju nekemožda nije bilo, ali u slučaju pravog požara oklijevanje u informiranju vatrogasne službe moglo bi se pokazati kobnim.Čeman je stogada se djelatnike JPVP-a svakako treba odmah obavijestiti u ovakvim situacijama jer će oni, osim eventualnih mjera gašenja požara, poduzeti i druge neophodne radnje poput mjerenja koncentracije dima i plinova, provjere prostora i slično koristeći najmoderniju opremu za takve situacije.Ovaj put neke, dim je brzo stavljen pod kontrolu, nije bilo ozlijeđenih, eventualnokoji do kraja radnog vremena više nisu mogli ući u centar. Ali ostaje pitanje koordinacije nadležnih službi i odgovornih osoba jer je, u slučaju pravog požara, svaka sekunda važna.