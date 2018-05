Parku kralja Držislava kod Školjke

Mir je moj đir

udruga Dokkica

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje - Škola u zajednici s nultom tolarencijom za govor mržnje i nasilje

Mir je naš đir

Dječji ambasadori mira

Blaženka Jelaš

Jedno je kada stariji nešto govore mlađima, to obično na jedno uho uđe a na drugo izađe, no kada vršnjak nešto objasni vršnjaku, to ima posebnu težinu

Žana Gamoš

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

Najava:

Uzjučer je održana završna svečanost preventivnog projekta „“ u sklopu Svjetskog dana kulturne različitosti, dijaloga i razvoja.Projekt provodiu sklopu natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva „“, a cilj projekta je osnažiti učenike/dječje ambasadore mira za stjecanje znanja i vještina za provedbu radionica nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba.U sklopu programa premijerno je prikazan video spot originalne pjesme „“ i kratki edukativni video „“, a dodjeljena su i priznanja kandidatima i Dječjim ambasadorima mira., ravnateljica Osnovne škole Retfala, inače partnera projekta uz Grad Osijek, istaknula je kako će ambasadori mira poticati djecu da izražavaju svoje mišljenje i ostvaruju svoja prava u lokalnoj zajednici te promoviraju demokratske vrijednosti u društvu kako bi zajedno doprinijeli promociji kulture mira i nenasilja.Ambasadori mira su djeca koja su prošla edukativne radionice kako utjecati na svoje vršnjake i mogu govoriti ostaloj djeci što valja, a što ne valja., zaključila je Jelaš dodavši kako su djeca ambasadori mira najbolji učitelji.Na otvorenja završne svečanosti sudjelovala je i zamjenica gradonačelnikakoja je rekla kako je slogan „Mir je moj đir!“ slogan kojim bi se i sam Grad Osijek ponosio da je njegov jer je mir jedna od najvećih vrednota modernoga društva kojemu svaki pojedinac i cijela zajednica trebaju težiti.Autori stihova: Dječji ambasadori mira iz Dokkice i Anna CormenierGlazbeni voditelj: Marijan JovičićGlazbeni aranžman: DJ Ian Hanks i Darko OcvirkSuradnik: Plesni studio WingsSnimatelj: Mario Miloloža, BMFAutor montaže: Igor Perković