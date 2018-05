Markom Torićem

Ideja zašto sam počeo snimati je poprilično jednostavna. Kako sam se doselio iz Zagreba doživio sam ˝kulturni šok˝, od ubrzanog grada došao sam u sredinu gdje je sve opušteno i nema žurbe. Druga stvar je ta da vrlo brzo upoznaš različite ljude.S obzirom na to da je manja sredina svatko svakog zna. To stalno pričaju, ali sada sam tek doživio. U kratkom roku od 5 godina susreo sam se s različitim profilima ljudi. Sve to ima i u Zagrebu, ali je on toliko velik da samo čuješ da netko zna nekoga.



Ovdje ako čuješ da je netko zanimljiv ili se bavi nečim posebnim možeš se naći s njim jer sigurno jedan od frendova ga zna. Prednosti su velike ovakvih malih sredina. Nakon što je krenulo masovno iseljavanje mladih iz Osijeka slika Slavonije u Zg se drastično promijenila. Prešla je iz regije kulena i slanine u pustoš. I kroz priču s prijateljima i rodbinom iz Zg došao sam do ideje da snimam priče o zanimljivim ljudima kojima sam okružen i pokažem da nije baš sve tako crno. Ovdje se može naći svaki profil osobe, svako zanimanje kao i u Zg ili bilo gdje vani, samo nisu toliko eksponirane te osobe. Osijek je pun svega, ne u velikoj mjeri, ali ako te nešto zanima sigurno ima osoba koja ti može pomoći.

Tekst: Osijek031.com

Video: Marko Torić

Foto: Screenshot video

Portal Osijek031 u suradnji s Osječaninompruža sugrađanima šansu da upoznaju stanovnike našeg divnog grada. Svake nedjelje u večernjim terminu možete pogledati zanimljive intervju s poznatima, ali i onima "manje" poznatima.U drugoj epizodi rubrike "", upoznajte- astro fotograf, pejzažni fotograf, profesor, otac.. Fotografijom se počeo još u srednjoj školi, a njegove fotke mogli ste gledati i na našoj Facebook stranici , ali u rubrici " Objektiv ". Kako i zašto je zavolio fotografiju možete saznati u videu:O Marku:je edukacijski rehabilitator iz Zagreba koji je došao u Osijek prije 5 godina. Trenutno je zaposlen uu školi.Zašto je počeo snimati?