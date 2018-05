Trogodišnja borba

OŠ Franje Krežme

privode kraju

Ivica Vrkić

sloj asfalta

rubnjaci i rigolice

veće od starog

nogomet, košarka, rukomet, odbojka

golova za nogomet i rukomet i koševa

Djeci igralište, profesorima parkiralište - meni zadovoljstvo

Za ovaj posao bilo je potrebno puno živaca. Naime, Grad nije bio nadležan za rješavanje ovoga problema, ali s obzirom na to da smo mi odgovorna uprava i da su u pitanju djeca, povukli smo radikalan potez; pomalo i na štetu ostalih građana jer smo u zamjenu za igralište ustupili na korištenje parkiralište ispred škole. Zahvaljujem i ispričavam se sugrađanima što sam tako uradio i ne bih da nisu u pitanju bila djeca, bez obzira na različite političke ucjene i pritiske

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivan Vrkić/Facebook

učenika i nastavnikada dobiju natrag svoje igralište, čini se, približila se kraju.Radovi na uređenju školskog igralista uz OŠ Franje Krežme polako se, a u to kako napreduju danas se uvjerio i gradonačelnik Osijekakoji je posjetio gradilište.Danas je postavljen habajućičime se završavaju asfalterski radovi na uređenju školskog igralista. Izvedeni su iza oborinsku odvodnju. Slijedi ocrtavanje sportskih igrališta i ugradnja opreme igrališta čime će se ispuniti uvjeti koji omogućavaju održavanje nastave za učenike.Novo igralište površinom je, a bit će multifunkcionalno i imat će sve sadržaje potrebne za sportske aktivnosti djece na otvorenom ().Početkom idućeg tjedna očekuje se postavljanje, a potom još slijedi ugradnja loptobrana i ishodovanje uporabne dozvole te će igralište nakon toga konačno biti predano djeci na korištenje. Kada će se to točno dogoditi, još nije poznato, ali u školi se nadaju da će to biti gotovo do kraja ove školske godine. Kako smo pisali , jedno vrijeme u gradskoj upravi se razmišljalo i o postavljanju mobilnog igrališta, ali od te se ideje brzo odustalo i odlučeno je da djeca, nakon svega kroz što su prošla, dobiju pravo igralište kakvo su i nekada imala.“, zaključio je gradonačelnik u objavi na svojoj Facebook stranici. „“, zaključio je Vrkić.