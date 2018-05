poslovna prilika

Ono što je jednome otpad, drugome je odlična, glasila bi parafraza jedne poznate poslovice, a odličan primjer za tu tvrdnju predstavljaju članovi osječke(Osječki permakulturni aktivisti).Ospera se bavi permakulturom, održivim razvojem i društvenim poduzetništvom, a velik dio njihovog djelovanja usmjeren je na recikliranje i ponovnu uporabu. Nakon godina testiranja i proizvodnje komposta, gljiva, povrća i voća pokrenuli su projekt Use & Reuse -Naime, Hrvati su poznati kao nacija kavopija jer godišnje popiju više ode, a članovi udruge su uočili kako talog od kave (ili narodski soc) svakog dana završava u WC školjci ili posudi za otpad. Obzirom da je riječ o korisnom talogu kojega, članovi udruge su odlučili zasukati rukave.U dogovoru s vlasnicima osječkih kafića, volonteri udruge svakodnevno dolaze po otpad biciklima, preuzimaju soc koji potom miješaju s ekološkom slamom i dobivaju supstrat za uzgoj gljiva. Vlasnici kafića zauzvrat će dobiti svježe gljive ili neke druge proizvode.A paleta proizvoda je i. Tu su prije svega gljive koje dolaze u različitim oblicima (...), svijeće (dobar repelent jer soc od kave odbija insekte), može se koristiti kao sredstvo za struganje i čišćenje posuđa, za odčepljivanje odvoda, neutraliziranje mirisa, kao maska za lice, sapun ali i kao prehrambeni proizvodi poput pudinga s kavom ili sladoleda s kavom.Budući korisnici od udruge će moći dobiti iza kućni uzgoj gljiva, kućni paket za uzgoj glista, a u pripremi je i online edukacija za uzgoj gljiva u kućnoj radinosti na web stranici projekta . U udruzi ističu kako su mogućnosti mnogobrojne, a ovo su samo neke od njih.U udruzi planirajuu roku od dva mjeseca, a prvi korak je namaknuti sredstva za nabavku staklenika i opreme. Stoga su pokrenuliza prikupljanje sredstava po principu da svatko tko uloži sredstva dobije natrag 30% više u robi: znači, uložite 100 kn, a dobit ćete 130 kn u robi po vlastitom izboru.U udruzi procjenjuju kako bi svaki mjesec mogli proizvesti i do pet tona proizvoda, ovisno o potražnji na tržištu ali i o suradnji ugostitelja. Ono što je posebno zanimljivo je to što se u Hrvatskoj u ovom trenutku nitko ne bavi time, pa je Osijek po još nečemu predvodnik novih trendova.U ime našeg portala želimoovoj mladoj ekipi koja kroz svoj projekt razvija društveno poduzetništvo na lokalnoj razini i cirkularnu ekonomiju kroz održivi model recikliranja, a ujedno promoviraju i zdrav način života.