subotu, 19. svibnja 2018., od 16:00 do 19:00 sati

[Sponzorirani članak]

Ovaj vikendje domaćin renomirane Be Different Be Strong i to sedmu godinu za redom. Konvencija objedinjujekoji iz godine u godinu imaju priliku upoznati svjetski poznate prezentere te uživati u vrhunskom sportskom i zabavnom sadržaju.Projektom se želisve građane na vježbu, zdravi način života i donijeti novu kvalitetu u živote građana naše regije.Projekt je započeo 2012. god i zamišljen je kao jednodnevna edukacija i već je prva godina pokazalakako profesionalaca tako i građana rekreativaca, stoga je sljedeće godine projekt produžen na dva, a 2014. godine na tri dana, a obuhvatio je sve dobne skupine od vrtićke do umirovljeničke dobi.Na ovaj veliki međunarodni događaj pozvan je svatkoi novina, a projekt je koncipiran tako da svatko može naći nešto za sebe (). Ulaznice se mogu kupiti na Ticketshop.hr ili na ulazu na event.Vidimo se 19. i 20. svibnja na 2. katu Portanove od 9:00 do 19.00 sati.A ovaj vikend ije opet u akciji! Šetat će Portanovom inasumično odabrane kupce na blagajnama trgovina. Pa nije li to divno? Ako idete za vikend u Portanovu, a trebali bi, nemojte se iznenaditi ako baš vas Portoš potapša po ramenu taman kada budete vadili novčanik da platite račun. Ako se to dogodi, ništa ne brinite – Portoš plaća račun umjesto vas!Ne zaboravite da u Portanovi možete najmanje jednom mjesečno napraviti i. UGradsko društvo Crvenog križa Osijek i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek organiziraju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Portanovi. Akcija se održava na prizemlju Portanove, u prostorima iza Info pulta. Podržite akciju i spasite nekome život!Vidimo se ovaj vikend u Portanovi!