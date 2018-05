Baranjsko selo Darda

Tekst: Osijek031.com

Foto i video: Full Litter Box/Facebook

je u šoku nakon najnovijeg slučajanad životinjama koje je, nažalost, imaloNaime, prošlog tjedna udrugakoja se bavi pomaganjem, prvenstveno macama, dobila je dojavu od djelatnika osnovne škole Darda da ispred ulaza u školu leži, pretučen.Iz udruge su odmah poslali volontera koji je nesretnu životinju odveo u ambulantu. Pas je bio u šoku, a ambulantnim pregledom utvrđeno je da mu jete da mora na operaciju. Noga mu je bila amputirana, ali utvrđeno je kako će biti potrebna još jedna operacija jer su psu iOperacija je obavljena u petak, pas (kojega su djelatnici udruge privremeno prozvali Wini) se probudio iz anestezije i rečeno je kako će u ovaj ponedjeljak moći ići iz ambulante. Međutim, sudbina je htjela drugačije: nesretni Wini je tijekom vikenda. Pretpostavlja se kao posljedica unutarnjeg krvarenja uslijed velikog broja udaraca u glavu.Slučaj je prijavljen policiji jer su djelatnici škole odmah pozvali institucije koje su izašle na teren. Sada preostaje obdukcija jer je policijska istraga u tijeku.Ono što najviše zabrinjava jest to što je ovopretučen pred istom školom. Isto se prije samo nekoliko mjeseci dogodilo ikoja je nađena pred školom nakon što joj je nekoliko maloljetnika u dobi od 15 do 17 godina bacilo klupu na nogu. Tina je također ostala bez noge, no ona je preživjela i sretno je udomljena u Zagrebu. Wini nažalost nije bio te sreće.Još uvijek se ne zna je li ista grupa maloljetnika odgovorna za oba slučaja premlaćivanbja životinja, ali navodno postoji snimka premlaćivanja koja kruži među darđanskim tinejdžerima.Ostaje nada da Winijeva smrtveć će se nešto konačno poduzeti u vezi monstruma koji sustavno i nekažnjeno muče i ubijaju pse kod škole u Dardi.