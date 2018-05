konferenciji u Osijeku

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

31 milijun kuna

85% iznosa sufinancirano

intenzivno

poboljšanje

Sanja Musić Milanović

četiri osnovne škole

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Najava:

Danas je naslužbeno započeo projekt „ Živjeti zdravo “.Nositelj je projektau partnerstvu s 21 županijskim zavodom za javno zdravstvo. Projekt je vrijedanod čega jeiz Europskog socijalnog fonda.Cilj projekta je u idućih šest godinapromicati zdravlje među građanima u svim hrvatskim županijama, a konkretne aktivnosti su usmjerene nazdravlja cijele populacije, aktiviranje građana, posebice onih najmlađih, te informiranje o pozitivnim stranama zdravog života.Voditeljica projekta, doc.dr., istaknula je na konferenciji kako je on podijeljen u pet osnovnih komponenti:- zdravstveno obrazovanje – promicanje tjelesnog, mentalnog i spolnog zdravlja djece, ali i njihovih roditelja, učitelja...- hodanjem do zdravlja – uređenje jedne staze za hodanje u dužini od 4 km u svakoj županiji s volonterom hodačem koji će svakog tjedna u određeno i dogovoreno vrijeme čekati kolege hodače- prehrana i zdravlje – izrađen je jamstveni žig „Živjeti zdravo“ koji potvrđuje da namirnica zadovoljava najviše standarde kvalitete- tvrtka-prijatelj zdravlja – pravilna prehrana u tvrtkama, kutak za opuštanje ili tjelovježbu djelatnika- volonteri u parku – u OBŽ se uređuje park u kome će volonteri čekati djecu i biti s njima dok roditelji obavljaju svoje poslove.Musić Milanović je podsjetila i kako su do sada u OBŽ-u samodobile poligone za tjelovježbu, no obećala je kako će do 2020. sve osnovne škole, njih 105 na području županije, kroz ovaj projekt imati takve poligone.