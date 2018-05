Gradskog društva Crvenog križa Osijek

Osnovne škole Mladost

podmlatka

22. natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa

II. gimnazije Osijek

Vinkovcima

119 učenika

20 atraktivnih lokacija

bakljada

Orion full banda

zlato, srebro i broncu

podizanja kvalitete

Tekst i foto: Crveni križ

Ekipa podmlatka, koju su predstavljali učeniciiz Osijek osvojila je prvo mjesto u kategorijina, dok je ekipa mladih koju su predstavljali učeniciosvojila drugo mjesto u kategoriji mladih.Ove je godine po prvi puta održano i natjecanje realističnog prikaza ozljeda na kom je ekipa osječkog Crvenog križa osvojila treće mjesto.22. državno natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa održano je od 10. do 13. svibnja 2018. godine u. Na natjecanju se natjecalo 20 ekipa, odnosno, pobjednika međužupanijskih natjecanja, u dvije kategorije - podmladak (osnovne škole) i mladi (srednje škole). Samom natjecanju prethodile su brojne edukativne i zabavne aktivnosti kroz koje su svi sudionici imali priliku predstaviti kraj iz kojeg dolaze, predstaviti članove svojih ekipa kroz različite oblike kreativnog izražavanja te upoznati grad domaćin - Vinkovce.Samo natjecanje održano je u subotu, 12. svibnja nana kojima su realistično prikazane situacije nesreće, a na kojima su natjecatelji pokazali svoje znanje prve pomoći. Za potrebe natjecanja u gradu je podignuto i 10 šatora, a svi građani imali su priliku pratiti natjecanje i uz to nešto i naučiti. Ove godine, u kategoriji podmlatka pobijedili su predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek, a u kategoriji mladih predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada održana je na glavnom gradskom trgu, nakon čega je ulicama Vinkovaca održanapo uzoru na onu u Solferinu, a natjecanje je zatvoreno koncertomKao i svih dosadašnjih godina, mladi osječkog Crvenog križa za pobjedničku ekipu mladih u Osijeku su priredili doček te zajedno proslavili. No, važnije od osvojenih medalja činjenica je da osječki Crveni križ nastavlja s kontinuitetomsvojih programa koje provode u i za zajednicu, a posebno po pitanju prve pomoći i humanih vrijednosti među mladima. Svoje znanje i vještine mladi osječkog Crvenog križa osim na natjecanjima, redovno primjenjuju na brojnim javnim manifestacijama brinući se o sigurnosti sudionika i građana, ali i kroz brojne edukacije kojima nastoje povećati broj građana obučenih za pravodobno i pravilno pružanje prve pomoći, kao i aktivnostima usmjerenim prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i razvoju altruističkih stavova i ponašanja.