Dan sestrinstva

12. svibnja

Florence Nightingale

Medicinska škola u Osijeku

Dobro je činiti dobro - građanima s ljubavlju

Zdravlje za sve

[Foto: Antonela Martinčević, 12.5.2018., Trg Ante Starčevića]

Tekst: Radio Osijek

Najava:

obilježava se, na rođendan, utemeljiteljice jednog od najhumanijih poziva. To je jedinstveni dan u godini kada se skreće pozornost na rad medicinskih sestara i njihovu ulogu u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi. Međunarodno vijeće medicinskih sestara (The International Council of Nurses - ICN) 1965. godine definiralo je sestrinstvo rečenicom: "pomoć ljudima je osnovni zadatak medicinskih sestara i smisao njihovog posla, te je taj zadatak trostruk: održavati život, olakšavati patnje i pospješiti ozdravljenje".obilježava Dan sestrinstva već dvadeset godina provodeći akciju "" kako bi naglasili važnost svoga poziva i pomogli građanima. Ove je godine moto "" čime se želi naglasiti da svaki čovjek ima pravo na zdravlje i zdravstvenu njegu.