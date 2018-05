utorak, 22. svibnja 2018.

14. i 18. svibnja 2018.

godine od 11,00 do 13,00 sati na dan plesanja Quadrille obustavlja se sav promet u Županijskoj ulici od Trga A. Starčevića do Ulice Hrvatske Republike.GPP d.o.o. Osijek je u obvezi zaustaviti i preusmjeriti svoju tramvajsku Liniju 2: Bikara – Trg A. Starčevića – Bikara, kroz navedenu ulicu, na način da će u navedenom vremenu kombiniranim prijevozom organizirati promet prema slijedećem:- umjesto tramvaja na dijelu Linije 2, od Mačkamama – Kolodvor – Trg A. Starčevića - Mačkamama, prometovati će autobusi na trasi izmijenjene linije: Mačkamama – Kolodvor – Radićeva – Europske avenije – Stepinčeva – Gajev trg – Ulica Hrvatske Republike – Županijska – Mačkamama, uz korištenje svih tramvajskih i autobusnih stajališta kraj kojih prolazi,- na preostalom dijelu Linije 2: od Mačkamama – Bikara – Mačkamama, prometovati će tramvaji, uz okretanje tramvaja i presjedanje putnika na Mačkamami, s tramvaja na autobuse i obrnuto.- linija 3: Trg A. Starčevića – Kolodvor – Trg A. Starčevića neće prometovati u vremenu od 12,00 – 13,00 sati.U dane održavanja generalnih proba,godine, promet tramvaja kroz dio Županijske ulice neće biti potpuno obustavljen, već će se uz kraće zastoje, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati, uz povećanu pozornost i strpljenje, prolaziti između maturanata.