plemenitu gestu

Ivana Tojčić

borbi s tumorom

udana, majka dvoje djece

nepokretna

ponovno prohodati

120.000 kuna

Zadnji korak do cilja

radno mjesto kozmetičarke

sedmogodišnjoj Osječanki Lani Roži

slabost voljne mišićne kontrakcije

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

Pročitajte i..

Nesvakidašnju i iznimnoučinila je ovih dana 32-godišnja VišnjevčankaO Ivani smo pisali krajem prošle godine kada je njezina priča ou leđnoj moždini obišla cijelu Hrvatsku. Podsjetimo, Ivana jekoja je prije četiri godine preko noći ostala. No, nije se predavala: uspjela jesa štakama i sa štapom, sve zahvaljujući vlastitoj upornosti i snazi, no za potpuni oporavak trebala je otići u privatnu polikliniku gdje liječenje koštaIvana se obratila medijima, snimila je i vrlo dirljiv i upečatljiv video spot pod nazivom „“ gdje je pozvala sve koji to mogu da joj pomognu u ostvarivanju svog cilja - konačnog oporavka. Zahvaljujući donacijama građana velika srca, Ivana je otišla u polikliniku gdje je uspjela odbaciti štap i dovoljno se oporaviti da se može vratiti na svojeObzirom da joj je ostalo novca od donacija, Ivana je odlučila učiniti dobro djelo i taj novac darovatikoja se bori s hemiparezom, opasnom bolešću koja označavajedne polovice tijela kada bolesna osoba ne može voljno pomicati dijelove tijela, odnosno može ih pomicati s velikim teškoćama.Lana je krenula na rehabilitaciju u istu polikliniku gdje i Ivana, no terapiju je morala privremeno prekinuti zbog napada epilepsije. Ipak, Lana i njezini roditelji su uvjereni da će se vratiti u polikliniku i dovršiti rehabilitaciju, a sredstva koja su dobili od Ivane svakako će im pomoći da plate visoke troškove liječenja.Još jedna lijepa priča o ljudskoj susretljivosti i nesebičnosti, nadamo se sa sretnim krajem za malu Lanu.