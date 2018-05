broju upisane djece u škole

egativnom kontekstu

pad broja

osnovne škole: “Mladost” i “Grigor Vitez”

povećan interes

Hrvoja Broda

lagani rast

31 dijete

36

40

kvalitetom rada

energetsku obnovu

eksperimentalnu fazu kurikularne reforme

Škola za život

opremiti i digitalizirati

škola na kraju grada

poželjna škola

50-postotni rast

eksperimentalni program

Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek/Arhiv

Pročitajte i...

U posljednje vrijeme kada se govori oobično se govori u n, o iseljavanju obitelji s malom djecom, o izumiranju Hrvatske, cijelim selima bez djece itd.Slična je priča i u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji gdje se također već godinama bilježiprvašića, ali ipak postoje i neke iznimke. Među njima su dvijegdje je u odnosu na prethodne godineza upisom prvašića. Tim povodom kontaktirali smo ravnatelja OŠ “Grigor Vitez”da vidimo o čemu je riječ.Brod je rekao kako je u posljednjih nekoliko školskih godina primjetanbroja djece upisane u školu. U š.g. 2016./17. tako je bilo upisanou dva odjeljenja, što je najmanji broj prvašića u povijesti škole, no od tada kreće lagani rast: u prošloj školskoj godini broj prvašića povećan je za 15% na, a u idućoj š.g. očekuje se da će ih biti, što je 25% više u odnosu na prije dvije godine.Brod je pojačan interes za „Vitezicu“ objasnio povećanomu školi: uveden je produženi boravak, uvedeni su e-dnevnici, a škola je nedavno odabrana i zate je prije nekoliko tjedana 3žpotpisan i ugovor o početku radova No, razlog ovom posljednjem povećanju je to što je škola “Grigor Vitez”, kako smo već pisali , uz OŠ “Mladost” od iduće školske godine odabrana zapod nazivom “”. U sklopu tog projekta odabrane škole će sete će biti pretvorene u škole za 21. stoljeće: modernizirat će se nastavni proces kroz nove nastavne materijale, rasterećenje programa i smanjenje gradiva, opremanje škola besplatnim pristupom internetu, interaktivno učenje pomoću tableta ili prijenosnih računala, izostanak brojčanog ocjenjivanja itd.Brod je zaključio kako je ovo još jedan dokaz da je škola “Grigor Vitez” prestala biti „“, kakva ju je reputacija pratila do prije četiri-pet godina, te da je postalaza mališane ne samo s upisnog područja koje gravitira školi već i iz drugih dijelova grada. Za očekivati je kako će kurikularna reforma i kompletna energetska obnova škole zadržati djecu koja školu već pohađaju, ali će vjerojatno potaknuti i roditelje iz nekih drugih škola da svoju djecu prebace u nju.Slična je priča i u OŠ “Mladost” gdje se očekuje čakbroja upisanih prvašića: s 52 u ovoj školskoj godini na čak 80 u idućoj, odnosno jedno cijelo odjeljenje više.Podsjetimo,provodit će se u 46 osnovnih i 26 srednjih škola u Hrvatskoj - u 1. i 5. razredu u svim nastavnim predmetima, a u 7. razredu iz kemije, fizike i biologije. Upravo je u Osječko-baranjskoj županiji bio i najveći interes za pilot-projekt, 29 prijava, od kojih je odabrano pet škola - četiri osnovne i jedna srednja (I. gimnazija u Osijeku).