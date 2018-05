OŠ Antuna Mihanovića Osijek

41 najbolje plasiranih natjecatelja

Modelarska liga

Ivo Grgić

Josip Mandurić

Davor Brust

Antun Šikić

Leon Zakanji

Iva Štrok i Ana Jonek

Melisa Kovač i Janoš Kovač

Benjamin Crnčan i Fran Novoselić

Filip Knežević i Darko Mahnjec

Luka Prekodravc i Mateo Grobotek

Patrik Osmanović i David Horak

Tekst i foto: ZTK OBŽ

U utorak je u, održano je 2. (županijsko) kolo Modelarske lige. Sudjelovalo je(učenika od 5. do 8. razreda), pobjednici 1. kola s područja Osječko-baranjske županije.Gosti na 2. kolu bile su ekipe iz: Udruge „Mi“ Valpovo i Udruge „Zvono“.“ je najmasovnije natjecanje učenika osnovnih škola, i to ne samo u području tehničke kulture nego i iz svih predmeta. Ukupno u 1. i 2. kolu sudjelovalo je 600 učenika iz osnovnih škola Osječko-baranjske županije.Prije samog natjecanja sve prisutne pozdravili su tajnik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije (ZTK OBŽ) gospodin, Ravnatelj škole domaćina gospodini Voditelj Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, koji službeno otvorio natjecanje. Natjecatelje je s pravilima upoznao voditelj provedbe natjecanja gospodin. Tehnička tvorevina koju su natjecatelji imali za zadatak izraditi bila je Stalak za mobitel – spremnik za punjač i kabel. Za potrebe natjecanja, zadatak i tehničku dokumentaciju je dizajnirao voditelj županijskog stručnog vijeća učitelja tehničke kulture za OBŽ gospodin. Zadatak su učenici izrađivali od šperploče koristeći se Unimat Basic strojevima koji su sigurni za rad.Prve tri najuspješnije ekipe bile su: - 3. mjesto:iz OŠ Matije Gubec Čeminac (Mentor: Željka Krizmanić, prof.) - 2. mjesto:iz OŠ Zmajevac (Mentor: Danijel Akerman, prof.) - 1. mjesto:(Mentor: Damir Tomas, prof.)Ekipe sa teškoćama:- 3. mjesto:iz Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark (Mentor: Angelina Zdravčević, prof.) - 2. mjesto:iz Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark (Mentor: Angelina Zdravčević, prof.) - 1. mjesto:iz OŠ Dr. Franje Tuđmana Beli Manastir (Mentor: Josip Blekić, prof.)Za prve tri ekipe sponzori ZTK OBŽ, ZTK Grada Osijeka, Karolina d.o.o. osigurali su prigodne nagrade. Osim nagrada sponzora, prvoplasirani su se također plasirali u 3. kolo Modelarske lige odnosno državnu razinu Modelarske lige koja će se održati od 25.05. do 27.05.2018. u Nacionalnom centru tehničke kulture Kraljevica u Kraljevici. Cilj natjecanja je poticanje učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.