Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Brune Šimleše

Istine i laži o ljubavi

zamisli i mitove

Razigrano, duhovito, britkoga jezika

Tekst i foto: Siniša Petković

U organizaciji, u srijedu, 09. svibnja 2018. godine s početkom u 17.00 sati održano je predstavljanje knjigepod nazivom “”. Predstavljanje je bilo upriličeno u prostoru Studijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.Nakon nekoliko objavljenih naslova, u svojoj najnovijoj knjizi u izdanju Mozaik knjige, autor je nastojao obraditi brojneo ljubavi i odnosima među partnerima kojima su ljudi obasipani cijeloga života, što u obiteljskome domu i kulturi u kojoj su odrasli, što putem medija i popularne literature, što kroz razgovore s prijateljima i poznanicima koji svoje životne “uvide” vole podijeliti s njima., odrješito razbija najčešće zablude o ljubavi. Objašnjava kako se riješiti toksičnih uvjerenja koja truju um i srce! Koliko se muškarci i žene doista razlikuju? Kako se riješiti osjećaja da ne zaslužujemo ljubav? Kako stvoriti sretnu vezu? Kako doista funkcionira zakon privlačnosti? Sve su to pitanja na koja se, čitajući ovu knjigu, mogu dobiti odgovori. Iako svi žele voljeti i biti voljeni, čini se da to ne polazi svakome od ruke. Ljubav prema sebi, naravno, ne vodi do narcisoidnosti i egocentričnosti, nego do razvijanja osjećaja vlastite vrijednosti. Ljudi koji vole sebe ne misle da su vrjedniji od drugih, ali znaju da su vrijedni. Autor tvrdi da upravo zbog takvoga stava neki ljudi lakše pronalaze i privlače ljubav.Bruno Šimleša rođen je 1979. godine. Autor je knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti. Dosad je objavio nekoliko naslova, a Ljubavologija i Škola života jedne su od najprodavanijih. Njegovi su naslovi objavljeni i u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Albaniji, a ukupno je prodano više od 100.000 primjeraka. Diplomirao je sociologiju 2003. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.