Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

U Osijeku su sve. Ali ne zbog svoje primarne funkcije, da osvježavaju zrak u prostoriji, već zbog toga što su zbog povoljne cijene postali nova hitza osječku mladež.Naime, kako piše Glas Slavonije , krajem travnja u samo tri dana čaku dobi od 14 do 17 godina završilo je u KBC-u gdje su zatražili liječničku pomoć zbog konzumacije osvježivača zraka. Simptomi koje su ispoljavali suitd., a osim toga kod tih maloljetnika javljaju se teškoće sa spavanjem, koncentracijom, ponašanjem, uzimanjem hrane, gubitak pamćenja, depresija, priviđenja...Ti osvježivači zraka u osnovi su, aromatske biljke poprskane sistemskim kanabinoidom. To je nova sintetička droga koja je na hrvatskom tržištu legalno dostupna jer se prodaje u lažnim pakiranjima aromatskih trava raznih dizajna i naziva poputi dr. Ovaj artikl prolazi ispod radara tržišnim inspekcijama, carinicima na uvozu, pa i policiji, te je u slobodnoj prodaji u tzv.ili preko Interneta. Mladi ga koriste najčešće u kombinaciji s alkoholom kako bi dodatno pojačali „ugođaj“, što dovodi do promjenjenog stanja svijesti i percepcije.Te nove droge su dizajnirane s ciljem oponašanja učinka, imaju višestruko jači učinak od poznatihi postoji velik rizik od trovanja, pa i onih sa smrtnim ishodom jer su novije generacije psihoaktivnih spojeva sve toksičnije.Ono što je posebno zabrinjavajuće je što se nove opasne tvari pojavljuju redovito, pa je tako u Hrvatskoj u 2018. policija zaplijenila već tri nove psihoaktivne tvari:. Jedna je zaplijenjena u Rijeci, a dvije u Osijeku. Iako je Hrvatska generičkim popisom droga većinu njih stavila pod zakonsku kontrolu, iz laboratorija narkodilera svako malo pojavi se neka nova vrsta, drugačije kemijske strukture, koja ne podliježe zakonskoj regulativi tako da je borba protiv ove pošasti pravi Sizifov posao.Činjenica je da su tzv. nove drogeu Hrvatskoj, a ono što stručnjake iznenađuje je to što djeca bez problema znaju kako na legalan način i uz malo novca doći do ovih opasnih tvari koje znatno utječu na njihovo psihofizičko zdravlje. U KBC-u Osijek tvrde da se još ne može govoriti o “epidemiji”, ali brojnost pacijenata i njihova mladost dokaz su da je stanje na terenu vrlo ozbiljno i da se nešto mora hitno poduzeti.