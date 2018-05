Svjetlo za humanost

Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek

Mimohodom sa svijećama u akciji "" u Osijeku je obilježen. U mimohodu je bilo više odkoji su hodali od Trga slobode do pješačkoga mosta.Na Trgu slobode održan je prigodni program tijekom kojeg su istaknutiu kojima su sudjelovali članovi Crvenoga križa i tijekom kojih je pokazana njihova humanost i spremnost da pomognu ljudima u nevolji., zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskoga crvenog križa istaknula je kako je u Crvenom križu aktivirano više od- volontera te čine ogromnu snagu naše zemlje koja je uvijek spremna izaći u susret svima kojima je potrebna bilo kakva pomoć. Istaknula je kako je osječka organizacija jedna od najboljih u zemlji, s brojnim aktivnostima i sve većim brojem mladih ljudi koji se u njih uključuju. U mimohodu su sudjelovali i zamjenici gradonačelnika Osijeka i osječko-baranjskog župana, članovii brojni volonteri te građani.Mimohodom sa svijećama i jednostavnom svečanošću osječki je Crveni križ obilježio Svjetski dan Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca, a bila je to prigoda i za obilježavanjeod osnutka Crvenoga križa u Hrvatskoj (prve su udruge osnovane u Osijeku, Zagrebu, Zadru i Dubrovniku), obilježava se i 65 godina od prve akcije dobrovoljna davanja krvi (prvi je put to učinjeno u sisačkoj željezari 1953. godine) te 25 godina primanja hrvatske organizacije u punopravno članstvo Međunarodne federacije društava Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca.Danas je Crveni križu Hrvatskoj sa 131 županijskim, gradskim ili općinskim društvom.