Filmska RUNDA, revija hrvatskih kratkometražnih filmova

od 25. do 27. svibnja

tradicionalnih blokova

Festivalska runda, Studentska runda, FOKUS profesija i FOKUS runda svjetlo

Program:

Petak , 25. svibnja 2018.

Subota , 26. svibnja 2018.

Nedjelja , 27. svibnja 2018.

filmskarunda[at]gmail[dot]com

Filmska RUNDA revija hrvatskih kratkometražnih filmova od petka, 25. do nedjelja, 27. svibnja 2018., nastala u produkciji neprofitne umjetničke organizacije Teatar to go, čije će se treće izdanje održati u osječkom Kazamatu, predstavila je ovogodišnji program. Glavni program osim većsa kratkim nagrađivanim filmovima nastalima u profesionalnoj i studentskoj produkciji te predstavljanjem njihovih autora, donosi i zanimljivu perspektivu iz FOKUS profesije – snimanja. Glavni program čine. Festivalsku rundu čine nagrađivani filmovi koji su nakon niza strukovnih nagrada napokon pronašli svoj put i do osječkog platna. Tu se nalaze filmovi 'Oni sami dolaze i odlaze' Borisa Poljaka, 'Manivald' Chintisa Lundgrena, 'Skoro ništa – i dalje noć' Davora Sanvincentija te 'Tanja' Jasne Nanut. Koje su to teme i motivi kojima se studenti umjetničkih akademija i budući filmski autori trenutačno okupiraju, otkriva Studentska runda s filmovima 'Precijenjena dramaturgija' Sunčice Ane Veldić, 'Stranac u mojoj sobi' Petre Balekić, 'Institucija' Kristine Marić te 'Marica' Judite Gamulin. FOKUS runda zamišljena je kao višegodišnji program u kojemu se edukativnim i filmskim programima upoznaju grane filmske profesije, a nakon prošlogodišnjeg fokusa na scenariste, ove je godine fokus na profesiju snimanja. Prvi put u Osijeku predstavljaju se četiri izvrsna filma koja su snimili osječki autori i direktori fotografije različitih generacija u profesionalnim produkcijama. Tu se nalazi film 'Marija', u kojemu je direktor fotografije Luka Matić, a režiju potpisuje Juraj Primorac, 'Sve bih ostavio ovdje' osječkog autora Ivana Faktora, 'Siguran let' redatelja Alda Tardozzija, u kojemu je direktor fotografije Filip Tot te 'Iza lica zrcala' redateljice Katarine Zrinke Matijević u kojemu je direktor fotografije Vjeran Hrpka. U popratnom programu, na izložbi 'Na rubu fotografije' predstavljaju se radove sadašnjih i bivših studenata Odsjeka likovne kulture Akademije za umjetnost i kulturu, nastalih pod mentorstvom Vjerana Hrpke. Na izložbi će biti izloženi radovi koji fotografiju proučavaju kroz prizmu recentnih promišljanja u kombinaciji s fotoprocesima iz XIX. st. što se odlično nadovezuje na filmski program Fokus RUNDA: SVJETLO. U ovom programu, prema izboru Vedrana Šuvara, želi se pokazati raznovrsnost korištenje svjetla u recentnom hrvatskom kratkometražnom filmu. Uz neformalni panel, u kojemu će ove godine glavnu riječ imati snimatelji koji će se referirati na mogućnosti snimanja i produkcije kratkih filmova u Osijeku, premijerno će se predstaviti dva osječka filma – eksperimentalni film 'Instar' redatelja Edgara Njarija te eksperimentalni film 'Tragovi' redatelja Tonija Baloga. Najmlađi će, u suradnji s Bacačima Sjenki, gledati zaigrane filmove najrazličitijih formi i tema koje su osmislili i snimili polaznici dječjih filmskih radionica FROOOM! u Zagrebu, Koprivnici, Sinju, Prelogu i Rijeci. Za zabavni dio programa zaduženi su DJ PIPS i DJ MAX. Realizacija revije ne bi bila moguća bez partnera i pokrovitelja. Partneri Filmske RUNDE su HDLU Osijek, Udruga Plantaža, Studio kreativnih ideja Gunja - SKIG, Bacači sjenki, Umjetnička akademija u Osijeku, Video klub Mursa, Udruge Breza, Gradske galerije Osijek, Rezolucija, Udruga Novi Film te Bamboo. Filmsku RUNDU podupiru Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Hrvatski audiovizualni centar, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, Vodovod, Unikom, Cedevita, Kandit, Kala, Perković, Osječki taxi, Rakijarnica, Kuća peciva, Karolina, Saponia, Kozel, Pik Vrbovec, Lega-Lega, Filakov, Merlon, Maksimilian, Mediapark i Mr. Cinkos. Medijski pokrovitelji Filmske RUNDE su HRT, Osijek 031, Dokumentarni.net, HINA, Medijska pismenost, Kulturpunkt.hr, Gradski radio, Studentski radio UNIOS i Studentski.hr.

Petak, 25. svibnja 2018.
17:00 h - izložba alternativnih fotoprocesa
18:00 h - fokus runda: svjetlo (100')
20:00 h - otvaranje & studentska runda (90')
21:30 h - premijerna runda (30')
22:00 h - zabavni program

Subota, 26. svibnja 2018.
17:30 h - panel (60')
18:30 h - fokus profesija: snimanje (105')
20:30 h - festivalska runda (70')
22:00 h - zabavni program

Nedjelja, 27. svibnja 2018.
11:00 h - dječja runda

Svi zaljubljenici u film mogu pomoći u organizaciji treće po redu Filmske RUNDE, revije hrvatskog kratkometražnog filma, koja će se u produkciji umjetničke organizacije Teatar to go održati od 25. do 27. svibnja 2018. godine u Osijeku. Volontere ćemo podijeliti u sektore (Info pult, Kino, Press, Interventni vod) kroz koje ćemo im omogućiti stjecanje vrijednog iskustva, usvajanje novih vještina i dobru zabavu! Svi zainteresirani mogu nam poslati motivacijsko pismo i osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja i kontakt) na filmskarunda[at]gmail[dot]com s naznakom "Prijava za volontiranje". Prijave su otvorene do 18. svibnja 2018. godine.