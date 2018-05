Čitanje knjiga

opušta i zabavlja

kvalitetnijim

zabaviti ili duhovno obogatiti

nove naslove

Književna groupie: kako bit hipster

Povijest pčela

Plima

Žena na prozoru

Macbetha

Avijatičar

U neposrednoj blizini

Crta razdvajanja

Redovnik

Bog pustinje

Sluškinje

Princeza od papira

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

, osim što nas, ono dokazano liječi i čini nasosobama. Ipak, neće svaka knjigate stoga treba mudro odabirati. Uglavnom se preporučuju književni klasici i provjereni naslovi, doki ovoga puta predstavljakoji tek trebaju ostvariti kultni status.Današnje predstavljanje započinjemo naslovom kojeg ujedno možete osvojiti i u nagradnoj igri. Riječ je o naslovu "" Pavla Svirca koji ulazi u neobičan svijet moderne Hrvatske, svojim pronicljivim okom analizirajući aktualna događanja te kompasom svog britkog uma navigira opasnim vodama hermetički zatvorene hrvatske intelektualne elite. Baš kao što su Englezi Bridgetine zapise kroz kolumne mogli pratiti na tjednoj bazi u Independentu, tako su Hrvati kolumne Pavla Svirca imali i još uvijek imaju priliku pratiti u tjedniku Nacional. U ovoj knjizi objavljene su epizode i svojevrsno strmoglavljivanje glavnog junaka nakon što je napustio Filozofski fakultet i prepustio se življenju od danas do sutra, što ga u ostalom ne čini posebno drukčijim od većine mladih Hrvata. Urnebesna, genijalna, šokantna i nepristojna, samo su neki od pridjeva kojima bismo mogli opisati ovu knjigu. Ipak, potpuni nedostatak zloće te velika doza iskrenosti, stavljaju je u kategoriju onih koje se moraju pročitati.Epska priča u kojoj se susreću prošlost, sadašnjost i budućnost, koja ispituje čovjekov odnos prema religiji, znanosti, no u prvom redu prema prirodi, priča o tome kako čovjekova interakcija i s najmanjim bićima može presudno utjecati na to hoćemo li opstati kao ljudska vrsta ili nećemo. "" Maje Lunde roman je s globalno relevantnom temom s obzirom na stanje suvremenog svijeta ugroženog klimatskim promjenama što se odvijaju sve bržim tempom. U pozadini ove opće teme tri su snažne, intimne priče o odnosu između roditelja i djece. Ono što je zajedničko trima glavnim likovima - biologu i trgovcu sjemenjem Williamu, koji živi u Engleskoj sredinom 19. stoljeća, i koji je konstruirao novi tip košnice; pčelaru Georgeu, koji živi u Americi sredinom 20. stoljeća i vodi unaprijed izgubljenu bitku u uzgoju pčela suočen s modernom agrikulturom; Kineskinji Tao, koja živi u Kini krajem 21. stoljeća, u vrijeme kad su pčele već izumrle – jest to da su spremni učiniti sve da bi njihova djeca imala život bolji od njihova." Cille i Rolfa Boerjlinda priča je od koje se ledi krv u žilama, prepuna uzbuđenja i neočekivanih obrata! Na Nordkosteru je večeras najviša plima, more će potpuno prekriti plažu. Troje ljudi kopa rupu, ne znajući da ih iz mraka promatra dječak. Njegova radoznalost ustupit će mjesto užasu kada u mraku nasluti i četvrtu osobu, ženu kojoj je ta rupa namijenjena. Plima polako nadolazi, tihi valovi sve su bliže ženi zakopanoj u pijesak do brade. I dok se kroz noć prolama njezin očajnički vrisak, a voda joj ulazi u nos i usta, ona u trbuhu osjeća posljednje trzaje novog života, bebu koja se rita. Dvadeset četiri godine poslije, stravičan zločin još uvijek je neriješen. Mlada studentica Policijske akademije Olivia Rönning želi nastaviti stopama svog oca i postati detektivka. Od tog cilja dijeli je još samo jedna, naizgled jednostavna prepreka: profesor joj je dao u zadatak da odabere jedan neriješen stari slučaj i pronađe ubojicu. Olivia i ne sluti u što se upustila i kakvo zlo vreba na tom putu...Prošlo je deset mjeseci otkad je Anna Fox napustila sigurnost svog doma u New Yorku. Užasnuta mogućnošću da izađe van, dane provodi u ispijanju vina, gledanju filmskih klasika, prisjećanju na sretnija vremena i... špijuniranju susjeda. Onda se u kuću preko puta nje useli obitelj Russell: majka, otac i sin tinejdžer. Savršena obitelj. Ali jedne noći Anna kroz svoj prozor vidi nešto što nije smjela. Njezin se svijet počne raspadati, a šokantne tajne izlaze na vidjelo. Samo, što se zaista dogodilo? Što je umislila? Tko je u opasnosti, a tko sve kontrolira? U trileru koji se čita bez daha nitko i ništa nije onakvim kakvim se čini. Prepun obrata, moćan i potresan, Žena na prozoru sjajan je triler i istinski naklon Hitchcocku. "" A. J. Finna roman je koji se objavljuje u više od 35 zemalja. Prozvan jednim od najiščekivanijih prvijenaca desetljeća, opravdao je očekivanja zauzevši vrhove top-lista u SAD-u, Velikoj Britaniji, Australiji... Ekranizaciju romana producirat će dobitnik Oscara Scott Rudin, a scenarij potpisuje Tracy Letts, dobitnik nagrade Pulitzer.Svoju verziju Shakespeareova "" Jo Nesbø smješta u neimenovani škotski grad početkom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća. U toj luci i propalom industrijskom središtu na čelo policije dolazi Duncan, odlučan obračunati se s kriminalnim bandama, ali i dugogodišnjom korupcijom koja je posve vezala ruke policiji tijekom desetljeća službe njegova prethodnika. Duncan se nastoji okružiti dokazano nekorumpiranim policajcima, zbog čega na mjesto trećeg čovjeka u policijskoj hijerarhiji dovodi Macbetha, dotadašnjeg zapovjednika specijalaca. Potaknut tim napredovanjem, lažnim predviđanjima šefa narko-mafije Hekate te ambicijama svoje ljubavnice i vlasnice kasina Lady, Macbeth smišlja urotu da bi dospio na samo čelo policije i preuzeo vlast u cijelom gradu. Na tom putu neprestano raste broj onih koje treba ukloniti, a sve je manje onih kojima može vjerovati.Jevgenij Vodolazkin nagrađivani je ruski pisac međunarodnog renomea prepoznat kao izvanredan pripovjedač istančanog osjećaja za jezik i teme vezane uz različite slojeve ruske povijesti. Njegove knjige mahom posjeduju i jaku duhovnu dimenziju kojom propituje ljudski život u širem kontekstu povijesti, religije i društva. Mnogi književni kritičari Jevgenija Vodalazkina uspoređuju s Umbertom Ecom te ga nazivaju novim književnim genijem. U svojoj najnovijoj knjizi "", prvom Vodolazkinovu naslovu prevedenu na hrvatski jezik, autor se bavi najmračnijim periodom ruske povijesti 20. stoljeća: revolucijom, boljševizmom, neoboljševizmom, Gulagom, ratom i anarhijom. Radnja se prati u formi memoara i dnevničkih zapisa troje likova, pripadnika različitih generacija. Koristeći se elementima mističnog historicizma, autor pažljivo slaže detaljan mozaik Rusije i njezinih stanovnika. S izvanrednim umijećem autor dočarava detalje svakodnevnog života i izrazitim talentom da plastično prenese čitav spektar boja, mirisa i zvukova, ocrtava živopisnu panoramsku sliku života u Rusiji.Promise Falls šarmantan je gradić na sjeveru države New York, potpuno lišen nasilja. Brutalna egzekucija cijele obitelji u njihovu domu posljednje je što bi vam palo na pamet kada pomislite na to mirno mjesto. No, upravo se to jedne sparne ljetne večeri dogodilo Langleyjevima i nitko time nije toliko šokiran kao njihovi prvi susjedi, Jim i Ellen Cutter. Ako u ičemu vezanom uz tu strašnu tragediju uspijevaju naći utjehu, to je misao kako je ovaj stravičan događaj plod puke slučajnosti i kako grom nikada dvaput ne udara na isto mjesto. No, ta je nada potpuno iluzorna i Cutterovi će se ubrzo morati suočiti sa slutnjom kako napadom na njihove susjede ubojica nije završio svoj pohod, te da ni njihov dom nije siguran. Iako se ta ideja u početku čini nevjerojatnom, tajne koje će se početi otkrivati samo će je potvrđivati. Kako se čini, svaki član obitelji Cutter skriva nešto što bi radije da ostane zauvijek zakopano. Što se točno nalazilo na starom kompjutoru koji su njihov sin Derek i njegov susjed Adam Langley pregledali? Zašto je nestao? Gdje je završio? "" ima sve potrebne sastojke koji obožavatelje Linwooda Barclayja drže u čitateljskom transu.Maud, Marc, Vauthier, Lionel i Alex francuski su humanitarci koji u dva kamiona prevoze teret kroz ratom zahvaćenu Bosnu. Maud je jedina žena među njima, mlada djevojka u svojim dvadesetima za koju humanitarna misija predstavlja bijeg od svakodnevice, ali i same sebe i neriješenih emocionalnih problema. Četvorica muškaraca s kojima putuje nisu dobrohotni i požrtvovni volonteri nego ljudi čiji su motivi i ciljevi potpuno nejasni, a atmosfera među njima otpočetka je napeta i neprijateljska. Prelazeći check pointove svih zaraćenih strana, kilometar po kilometar tog neizvjesnog putovanja, oni polako otkrivaju svoje tajne, a privlačnost između Maud i Marca sve je jača. Njih dvoje upušta se u strastvenu ljubavnu aferu koja će kod drugih izazvati zavist i želju za osvetom. Kada Maud shvati što zapravo prevoze u kamionima, tenzije će eskalirati u otvoreni sukob, a u napetoj igri vremena i živaca neće svi izvući živu glavu. "" Jean-Christophea Rufina intrigantni je literarni triler napete radnje i virtuozno portretiranih likova koji u brutalnoj ratnoj stvarnosti pokušavaju pronaći svoju sudbinu."Roman "" Matthewa Gregoryja Lewisa temom, stilom i izvedbom izdvaja se iz okvira svojega vremena (kraj 18. stoljeća) i predstavlja vrhunski izdanak romantičarske gotičke škole. Lewis ga je napisao kao dvadesetogodišnjak, u deset tjedana nadahnuća, a zbog sablažnjiva sadržaja objavio ga je anonimno. U tom svom prvijencu pokušao je spojiti nadnaravne i narativne elemente malobrojnih predšasnika te na nov i prijemčiv način iznijeti vlastito poimanje romana strave, tj. neku vrstu gotičkoga horor-romana. Glavnog junaka oca Ambrozija, uglednog redovnika "na glasu svetosti" smjestio je, u Španjolsku, u 17. stoljeće, opisavši njegov burni život, uspon i propast. Premda je bio duboko uvjeren da je otporan na sva zemaljska iskušenja, Ambrozije ipak popušta i prepušta se samom vragu, utjelovljenom u liku mlade svećenice s kojom "sagriješi bludno" i time otvara Pandorinu kutiju, što ga pak odvodi u duhovni i moralni krah. Iako je kritika, između ostalih i Samuel Taylor Coleridge, knjigu dočekala na nož, i zbog scena nasilja i seksa autora nazvala »degenerikom i pervertitom« koji nastoji izopačiti i obezvrijediti uvriježene norme ponašanja, uspjeh djela bio je nevjerojatan.Na blistavim obalama Nila, faraonov savjetnik i zaštitnik Taita, u nastojanju da vrati egipatska područja koja su zauzeli Hiksi, pokreće vrtlog intriga, nasilja i opasnosti. Njegova želja za obnovom saveza sa babilonskim i kretskim vladarima odvest će ga na opasno putovanje Nilom, kroz arapsku pustinju i čarobni grad Babilon, pa sve do dalekih i nedokučivih kretskih obala. Dok drži budućnost cijelog Egipta u svojim rukama, Taita ulazi u svijet u kojem se gubi granica između odanosti i izdaje, strasti i dužnosti, a najveće opasnosti vrebaju iza drevnih mitova koji još uvijek vladaju nad ljudskim životima… "" pustolovni je roman koji nastavlja egipatsku seriju romana Wilbura Smitha, u kojem pratimo eunuha Taitu, dok svojim nevjerojatnim umom, sposobnostima i moći stvara veličanstveno kraljevstvo moćnog drevnog Egipta.Tri naizgled obične žene povući će nimalo običan potez. Dvadesettrogodišnja Skeeter vratila se kući nakon što je diplomirala na sveučilištu u Mississippiju. Možda je sa sobom i donijela diplomu, no godina je 1962. i njezina majka neće biti zadovoljna dok na prstu svoje kćeri ne ugleda prsten. Aibileen je crna sluškinja, mudra žena dostojanstvena držanja, koja odgaja svoje sedamnaesto bijelo dijete. Nešto se u njoj prelomilo nakon što joj je voljeni sin poginuo, a da šefovi ni okom nisu trepnuli. Minny, Aibileenina najbolja prijateljica, tusta je i niska ženica najdulje jezičine u Mississippiju. Nadaleko je poznata kao vrsna kuharica, no svojim si je jezikom u stanju skuhati velike nevolje koje su je koštale još jednog zaposlenja. Naoko potpuno različite, priče tih triju žena isprepliću se dok se one potajno sastaju i na kocku stavljaju sve što imaju kako bi se oslobodile zagušujućih granica koje im određuje njihov grad i vrijeme u kojem žive. Dirljiv roman koji pršti humorom i nadom, "" Kathryn Stockett su bezvremena i univerzalna priča o pravilima kojima se povinujemo i onima koja jednostavno moramo zaobići.Od striptiz klubova i benzinskih postaja do golemih kuća i elitnih škola na jugu zemlje, jedna će djevojka pokušati ostati vjerna sebi. Ella Harper je borac, pragmatični optimist. Cijeli se život s hirovitom majkom seli iz jednog grada u drugi i krpa kraj s krajem, no ipak vjeruje da će se jednoga dana izvući iz bijede. Nakon majčine smrti, Ella više nema nikoga. Od striptiz klubova i benzinskih postaja do golemih kuća i elitnih škola na jugu zemlje, jedna će djevojka pokušati ostati vjerna sebi. Ella Harper je borac, pragmatični optimist. Cijeli se život s hirovitom majkom seli iz jednog grada u drugi i krpa kraj s krajem, no ipak vjeruje da će se jednoga dana izvući iz bijede. Nakon majčine smrti, Ella više nema nikoga. Sve dok se ne pojavi Callum Royal, spasi je od siromaštva i smjesti je u otmjenu kuću nalik na palaču, u kojoj živi njegovih petero sinova koji odmah zamrze Ellu. Teško je reći koji je od prezgodnih Royalovih sinova najprivlačniji, ali nijedan je nije očarao kao Reed Royal, mladić koji je nepokolebljivo naumio vratiti je u sirotinjski svijet iz kojeg je došla. Reed je ne želi. Otvoreno joj kaže da ne pripada Royalima. Možda ima pravo. Bogatstvo. Izobilje. Obmana. Novi je život rukčiji od svega što je Ella ikad doživjela i želi li preživjeti u palači obitelji Royal, morat će naučiti izdavati vlastite kraljevske dekrete. "" Erin Watt ljubavna je priča koja pokazuje okrutne namjere današnje generacije.