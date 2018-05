humanitarnoj udruzi "Rijeka ljubavi"

Ublažavanje siromaštva na području Grada Osijeka podjelom paketa života i osnovne materijalne pomoći

Ublažavanje siromaštava pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II

3.500 obitelji

Nadi Murganić

Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje

Stjepanom Ribićem

Toniju Žufić

radosnu vijest

torbe – ruksake, patike i sportske dječje trenirke

informatičkom opremom

Prijatelji dragi gdje ste? Javite se. Pomozite kako bi gladni preživjeli!

Želim svijet bez gladi, u kojem će biti moguće da jedni druge volimo

Danas uodržana je otvarajuća tiskovna konferencija vezana za projekt „“ u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „“, Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. do 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.To je dan za pamćenje, jedan od najljepših dana kako za udrugu, tako i zau socijalnoj potrebi. Zahvaljujemo Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao provedbenom tijelu i ministriciTakođer smo zahvalni ina čelu s direktorom, koji nas prate 5 godina. Velika zahvala i voditelju projekata Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranjei ostalim djelatnicima.Dana 20. travnja 2017. u Humanitarnu udrugu „Rijeku ljubavi“ stigla je pomoćnica ministrice, gđa. Nada Zrinušić i obznanilada je ugovor potpisan.Nemamo prave riječi koliku su radost unijeli u domove obitelji u socijalnoj potrebi.Dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od 5.042,860,00 kuna.Velika je to radost za sve osnovnoškolce, odnosno 361 dijete će tom prigodom dobitiBit će to veliko urnebesno veselje, kako kod djece, tako i njihovih roditelja koji do sada nose bilježnice u vrećicama, patike nisu ni imali, a trenirke su gledali smo u izlozima.Ponovit ćemo se i s, rashladnom komorom kojim počinje novi život puno ljepši za naše korisnike obitelji u socijalnoj potrebi.Želim naglasiti da gladi u našem lijepom gradu neće biti.Svi znate da je 30. rujna 2017. završio projekt „Ublažavanje siromaštva na području Grada Osijeka podjelom paketa života i osnovne materijalne pomoći“, a za novi ćemo se na našu žalost morati ipak strpjeti, jer se mora odraditi javna nabava koja će trajati i do tri mjeseca.Do tog vremena molim naše građane: „“ Hoće li se ostvariti životni san: „."Tekst i foto: Rijeka ljubavi