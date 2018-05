Državne nekretnine d.o.o.

Natječaj za zakup poslovnih prostora broj 1/18

Društvo "" objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda zau Gradu Osijeku.Radi se o ukupnou Osijeku te jednom u Vinkovcima. Ponuđene cijene zakupa kreću se od 290 kuna mjesečno za objekt u Ružinoj ulici (14 m2) do 10.400 kuna za objekt od gotovo 150 m2 u Županijskoj ulici. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV.Prostori se daju u zakup za obavljanjekao što su uredska ili trgovačka djelatnost, skladištenje, za potrebe različitih udruga i umjetničkih radionica, obrt i proizvodne djelatnosti, financijska, kladionice i igre na sreću itd.Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Vrijeme i datum pregleda zakazani suUgovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine na rok od pet godina.Pisane ponude za zakup spodnose se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom društvu državne nekretnine d.o.o., Planinska 1, Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom:” - redni broj prostora (upisati redni broj prostora za koji se daje ponuda) i upozorenjem koje je potrebno napisati na obje strane omotnice: “NE OTVARATI do 28. svibnja 2018. godine do 13:00 sati”.Rok za podnošenje ponuda je 28. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.Sve dodatne informacije, uključujući tabelarni prikaz ponuđenih poslovnih prostora, možete pronaći dolje u tekstu ili na web stranici Državnih nekretnina