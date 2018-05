Nikola Horvat

Pacific Crest Trail

4300 km

Croatian Long Distance Traila

2280 km

od Iloka do Dubrovnika

prvih 100 kilometara trase

Branko Maretić

Matt Bisenius

Marina)

kupalištu kod Želje

čobanac u kotliću

Kopačkom ritu

pozitivna promjena

razmjere i pozitivnost

prednost

besplatno

vatrogasci u Lovasu

Papuka, Bilogore, Kalnika, Železne Gore, Strahinjčice, Ivanščice, Medvednice, Žumberka, Gorskog Kotara, Ćićarije, Učke, Sjevernog i Južnog Velebita, Dinare, Kozjaka, Svilaje, Mosora, Biokova, Pelješca i Snježnice, a na tom putu prolazi uz ili kroz Vukovar, Osijek, Našice, Viroviticu, Koprivnicu, Čakovec, Varaždin, Zagreb, Karlovac, Delnice, Umag, Pazin, Rijeku, Split, Omiš, Ploče i Dubrovnik

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cldt

, prvi Hrvat koji je 2016. godine prehodao– planinarsku stazu od meksičke do kanadske granice SAD duguduž zapada SAD-a - jučer je stigao u Osijek u sklopuCroatian Long Distance Trail je put podugoj stazi za hodanjekojega je Nikola hodajući Amerikom osmislio kao hrvatsku stazu koja bi se protezala cijelom zemljom. Nikola je put započeo u ponedjeljak kada je krenuo iz Iloka, a dolaskom u Osijek obilježio jeU Osijeku su četveročlanu ekspediciju (osim Nikole, tu su, umirovljeni specijalac, Amerikanac, Nikolin prijatelj s Pacific Crest Traila te dama koja se zovedočekali njihovi prijatelji iz grada na Dravi koji su im napripremili tradicionalni slavonski obrok -- kako bi osigurali dovoljno energije za nastavak puta. Ovdje su prenoćili u šatorima, a nakon noćenja u Osijeku ekipa kreće premado sjevera Baranje, a potom će preko Belišća krenuti prema zapadu Hrvatske.Nikola je rekao kako je smisao Croatian Long Distance Trailačovjeka. Nakon što je prepješačio Pacific Crest Trail, Nikola je uvidio svetakve hodačke staze za mentalno i fizičko zdravlje pojedinaca. Po njemu, čovjeku je potrebno da se izmjesti iz zone komfora, makne od stresa svakodnevice i uputi se u prirodu izvan grada i korak po korak gradi svoje putovanje. Stoga ekspedicija 90% vremena provodi na stazama u prirodi koje nisu asfaltirane.Još jednaovakvog puta je to što na njemu upozna velik broj ljudi koji ga susreću putem i koji mu pomažu ili ga prate preko internet Facebook stanice . Tako su na putu od Iloka do Osijeka u jednoj pekarnici dobilicijelu vrećicu peciva, a kada ih je uhvatilo nevrijeme, pomogli su imjer su prenoćili u mjesnom DVD-u.Nikoli i ostatku ekipe trebat će oko 100 dana kako bi uspješno završili pješačenje kroz Hrvatsku. Staza je neprekinuta u svih 2.280 kilometara, a prelazi prekoUkoliko vas zanima ovaj, za hrvatske pojmove jedinstveni projekt, podržite ovu neprofitabilnu priču koja je plod nesebičnog zalaganja skupine zaljubljenika u hodanje i prirodu i pratite Nikolu i prijatelje na dugom putu do Dubrovnika.