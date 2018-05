PU osječko-baranjske

Prošlog je mjeseca na područjuukupno evidentirana(u travnju 2017. godine 177) prometna nesreća. Ukupno je stradalo(u travnju 2017. godine 61), od čega supoginule (u travnju 2017. godine jedna),je zadobilo teške tjelesne ozljede (u travnju 2017. godine 7) isu zadobile lake tjelesne ozljede (u travnju 2017. godine 53).Od ukupnog broja evidentiranih prometnih nesreća najveći broj dogodio se zbog(31 nesreća), slijedi(24 nesreće),(19 nesreća),od strane vozača (19 nesreća),(15 nesreća),(14 nesreća) i drugi.U 48 prometnih nesreća u kojima je uzrok bila nepropisna i neprilagođena brzina ukupno su stradale, od čega su dvije osobe poginule, četiri osobe su zadobile teške tjelesne ozlijede i 17 osoba je zadobilo lake tjelesne ozlijede.U 16 prometnih nesreća počinitelji su imali, a u tim su nesrećama dvije osobe poginule, četiri osobe su zadobile teške tjelesne ozlijede i 7 osoba je zadobilo lake tjelesne ozlijede (u 2017. godini 18 prometnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile teške tjelesne ozlijede i deset osoba je zadobilo lake tjelesne ozlijede).Prema danima u tjednu najviše prometnih nesreća evidentirano je srijedom (33 nesreće), slijedi(26 nesreća),(23 nesreće),(23 nesreće),(20 nesreća) i najmanje(18 nesreća) i(18 nesreća).Prema dobu dana najviše prometnih nesreća evidentirano je u vremenu od 12 do 16 sati (52 nesreće), slijedi od 16 do 20 sati (33 nesreće), od 8 do 12 sati (27 nesreća), od 20 do 24 sata (25 nesreća), od 4 do 8 sati (17 nesreća) i najmanje u vremenu od 0 do 4 sata (7 nesreća).Mladi vozači su sudjelovali u, od čega u 15 s ozlijeđenim osobama i 21 s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama ukupno su stradale 22 osobe, od čega je 7 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede i 15 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede. Mladi vozači su počinitelji 24 prometne nesreće, od čega devet s ozlijeđenim osobama i 15 s materijalnom štetom. U četiri prometne nesreće mladi vozači su imali alkohola u krvi.Vozači mopeda i motocikla sudjelovali su u, od čega je jedna bila s poginulim osobama, pet s ozlijeđenim osobama i tri s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama ukupno je stradalo 7 osoba, od čega je jedna osoba poginula, četiri osobe su zadobile teške tjelesne ozljede, dok su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozljede. Navedena skupina su bili počinitelji pet prometnih nesreća, jedan sudionik nije imao zaštitnu kacigu na glavi, a dva vozača navedene skupine su imala alkohola u krvi.Vozači bicikla sudjelovali su u, od čega u 7 s ozlijeđenim osobama i jednom s materijalnom štetom. Ukupno je stradalo 7 vozača bicikla, od čega su tri vozača zadobila teške tjelesne ozljede, dok su četiri vozača zadobila lake tjelesne ozljede. Vozači bicikla počinitelji su 6 prometnih nesreća, a u niti jednoj nesreći nisu imali alkohola u krvi.Pješaci su sudjelovali us ozlijeđenim osobama u kojima su dva pješaka zadobila teške tjelesne ozljede i dva pješaka su zadobila lake tjelesne ozljede. Na pješakom prijelazu dogodila se jedna prometna nesreća i to u noćnim uvjetima.U narednom periodu policija će pojačatitzv. „četiri glavne ubojice u prometu“ i to: alkoholiziranosti vozača, nepoštivanje dopuštene brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i distrakcije (u prometnom smislu nepropisne uporabe mobitela), s obzirom na značajan udio navedenih prekršaja kao uzroka te grešaka, ali i stupnja implementiranosti rečenih kod nastanka prometnih nesreća s najtežim posljedicama.Kako su uzročnici najtežih prometnih nesreća, ali i česte žrtve, mladi vozači, postupanje i druge mjere planiranja usmjerit će se prema toj kategoriji sudionika u prometu te mjestima njihovog okupljanja.