Ovaj put je velik broj našihkoji se bore simaju priliku za sebe odabrati zanimljive pakete s kombinacijom. Radi se o pogodnostima koje je moguće ostvariti uPoznata je činjenica kako nosioci kontaktnih leća moraju kao rezervno pomagalo za vid imati i dioptrijske naočale. Poruka ove akcije je ujednoza nosioce kontaktnih leća i paketa za nosioce naočala.Postoji više razloga koji kombinaciji kontaktnih leća i dioptrijskih naočala idu u prilog. Jedan od razloga su nedostatci koje sa sobom povlače naočale i kontaktne leće. Naočale na primjer mogu puknuti, saviti se ili ogrebati u trenucima nepažnje.Ako nosite kontaktne leće, veliku pažnju treba usmjeriti na održavanje. Potrebno se detaljno pridržavati uputa svog optometrista ili oftalmologa. U suprotnom, kontaktne leće mogu izazvati brojne probleme s očima. Za održavanje kontaktnih leća se najčešće koriste “” otopine, koje služe za čišćenje i čuvanje kontaktnih leća u posebnim kutijicama. Otopine pomažu da se s kontaktnih leća uklone sve bakterije i strana tijela, kako bi omogućile korisniku bistar vid i sigurno korištenje.Drugi razlog je to što je oči ponekad potrebno odmoriti od kontaktnih leća. Najčešće se to radi u trenutku održavanja kontaktnih leća.“ kaže nam optometristiz Očne optike Lens.Odgovarajuće kontaktne i dioptrijske leće moraju pružatii korigirati postojeće refrakcijske pogreške oka kao što su. Također moraju odgovarati vašoj zakrivljenosti oka. Dioptrijske naočale i kontaktne leće moraju pružativid neovisno o dijagnozi.Pogodnosti za kupce Očnih optika Lens su osigurane u suradnji s tvrtkama, koja je zastupnik za AIR OPTIX kontaktne leće, te s tvrtkom- proizvođačem vlastitog asortimana dioptrijskih leća i uvoznikom dioptrijskih leća renomirane tvrtke- AIR OPTIX kontaktne leće za mjesec dana korištenja + pregled vida = 200,00 kn- AIR OPTIX kontaktne leće za 4 mjeseci korištenja + pregled vida + Solocare aqua 90 ml = 397,00 kn (stara cijena 597,00 kn)- Kontaktne leće za 4 mjeseca korištenja (torične) + pregled vida + Solocare aqua 90 ml = 600,00 kn (stara cijena 835,00 kn)- Kontaktne leće za 7 mjeseca korištenja + pregled vida + Solocare aqua 360 ml = 600,00 kn (stara cijena 1000,00 kn)- Kontaktne leće za 7 mjeseca korištenja (torične) + pregled vida + Solocare aqua 360 ml = 950, 00 kn (stara cijena 1476,00 kn )Prvih 20 kupaca nagrađujemo atraktivnim kožnim torbicama koje će savršeno odgovarati vašim proljetnim kombinacijama.Uz besplatni pregled vida za sve kupce nude se paketi i za nosioce naočala. Paketi su namijenjeni - kako za pojedince tako i za cijele obitelji.- 200 kn uštede: dioptrijski okvir po izboru, dioptrijske leće po izboru, pregled vida na poklon- 500 kn uštede: dva dioptrijska okvira po izboru, dvoje dioptrijske leće po izboru, pregled vida za dvije osobe na poklon- 800 kn uštede: tri dioptrijska okvira po izboru, troje dioptrijske leće po izboru, pregled vida za tri osobe na poklon- u akciju ne ulaze dioptrijski okviri vrijednosti ispod 300 kn- cijena paketa formira se zbrajanjem cijene dioptrijskih okvira i dioptrijskih stakala s ugradnjom umanjenom za istaknutu uštedu.Sve što trebate znati o vrstama kontaktnih i dioptrijskih leća, njihovim materijalima i dizajnima te održavanju i nošenju ćete saznati kroz malu edukaciju koja je sastavni dio svakog prethodno ponuđenog paketa.Svi koji još niste čuli za ovu akciju ili ste čuli, a niste je koristili i smatrate je zanimljivom, požurite što prije u Lens i iskoristite pogodnosti lens paketa.Akcija trajegodine.Očna optika Lens,Pavla Pejačevića 5; Osijek – 031 367 090Ulica Hrvatske Republike 29; Osijek – 031 211 700Web: Lens-optika.hr E-mail: