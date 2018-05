Filmska RUNDA

Trenutno si diplomirani direktor fotografije, gdje su interesi za to krenuli?

Prvo sam se počeo baviti fotografijom, a onda i filmom, u osnovnoj školi u Sikirevcima. Mislim da je to počelo već u nižim razredima osnovne škole. U Sikirevcima je postojao laboratorij za crno-bijelu fotografiju. Tu je počeo i interes koji do sada ne jenjava.

Jesi li imao neke druge opcije ili želje nakon srednje škole osim Akademije dramskih umjetnosti?

Zapravo da, htio sam biti teta u vrtiću.

Tetak?

Da, tetak u vrtiću. Nisam prošao prijemni....sad sam ujak.

Razgovarao sam s Filipom Totom, mentorom radionice spota koju je Filmska RUNDA nedavno organizirala; on je rekao da je, između ostalog, i na tvoj nagovor probao pa i upisao snimanje na Akademiji dramskih umjetnosti.

Iskreno, ne mogu se sjetiti tog susreta, ali drago mi je da je to tako (smijeh). U svakom slučaju znam da je on meni više puta pomogao i usmjerio me za vrijeme samog studija.

Uz fotografiju i snimanje, baviš se i dizajnom svjetla?

Da, to je počelo u srednjoj školi. S Dalijom, sada organizatoricom RUNDE, sam nešto „prtljo“ sa svjetlom za predstavu za predstavu 'Mali Princ'. Tu se javio taj neki interes i za to.

U sklopu Filmske runde ove godine vodit ćeš radionicu rada s Camerom Obscurom koja će se održati 5. i 6. Možeš li nam malo više reći o samoj radionici?

Camera Obscura je najprimitivniji fotografski aparat, ali je odličan alat za shvaćanje korijena i temelja fotografije i filma. Što se tiče same radionica, namijenjena je višim razredima osnovne škole, iako se mogu javiti i mlađi i stariji entuzijasti. Radionica neće biti posebno usmjerena na povijest i fiziku, već na praktični rad, eksperimentiranje i igranje sa samom Camerom Obscurom.

Kako je raspoređen program radionice, što će polaznici moći naučiti?

Prvi dan će biti namijenjen upoznavanju s polaznicima i kratki uvod u povijest Camere Obscure i principe i shvaćanje njena rada te fotografiranje jednog grupnog portreta. Na samu radionicu ću donijeti nekoliko camera, ali će polaznici prvi dan složiti i jednu na samoj radionici da vide kako to izgleda. Drugi dan će raditi individualno fotografije s camerom; znači ugrubo, prvi dan će biti namijenjen grupnom, a drugi individualnom radu. Meni je Camera Obscura jako zanimljiva u kontrastu s današnjim tehnologijama. Svi fotografiraju mobitelima i sve se jako brzo događa, dok za cameru obscuru treba i vremena i planiranja.



Misliš li da rad s digitalnim tehnologijama zahtijeva manje planiranja?

U svakom slučaju nešto planiraš, donosiš nekakvu odluku, samo kod obscure imaš više vremena odnosno njena tehnologija zahtijeva planiranje. Ne bih to podijelio na digitalno i analogno, već je sam način odnosa prema fotografiranju puno drugačiji.

Preferiraš li ti analognu ili digitalnu fotografiju?

Meni je to samo druga vrsta alata, ali možemo uvjetno reći da mi je bliža analogna fotografija jer sam s njom počeo.

Inače surađuješ na Filmskoj RUNDI od samih početaka kao tehnički koordinator. Kako ti vidiš njen razvoj i smjer u kojem ide?

Volio bih da RUNDA nikad ne padne ispod ove kvalitete na kojoj se trenutno nalazi. Ono što mislim da bi bio uvjet da RUNDA postane veća revija, odnosno manifestacija, cijela kultura grada Osijeka mora biti na većoj razini.

poziva starije osnovnoškolce (i one koji se tako osjećaju) na radionicu Camere Obscure ! Radionica se održava 5. i 6. svibnja 2018. u Galeriji Waldinger u Osijeku, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na. Kakva je to tehnika i po čemu je posebna otkrit će mentor radionice, direktor fotografije, potičući polaznike na kreativan rad samostalnim stvaranjem. Novinarje za Filmsku RUNDU razgovarao s Lukom, a što mu je Luka otkrio o radionici, pročitajte u nastavku.Luka:Luka:Luka:Luka:Luka:Luka:Luka:Luka:Luka:Luka:Podizanjem razine kulture u gradu i RUNDA može doživjeti svoje širenje. Čini mi se da RUNDI odgovara da trenutno bude, uvjetno rečeno, manja revija te da treba slijediti neki svoj organski razvoj bez velikih skokova u financijske rizike koji ponekad mogu učiniti više štete no koristi.