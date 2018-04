Ulice Franje Mückea

25. travnja u poslijepodnevnim satima, 51-godišnak upravljao je osobnim automobilom kolnikomu Osijeku. Dolaskom do raskrižja s kolnikom, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste i nije na vrijeme uočio zaustavljeno vozilo ispred sebe, kojim je upravljao . Vozilo 51-godišnjaka udarilo je u vozilo te je udario u njega. Prilikom obavljanja očevida policijski službenici utvrdili su da je 51-godišnjak upravljao vozilom uz prisutnostod 1,01 gram/kilogram (promila) te u vrijeme dok mu je izrečenaupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Vozač je smješten u posebne prostorije za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva (alkohola), a protiv njega podnosimo optužni prijedlog.Oko 20 sati 25. travnja 57-godišnjak upravljao je osobnim automobilom kolnikomu Osijeku. Dolaskom do raskrižja s Viškom ulicom, počeo je skretati u lijevo, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. U prednji bočni dio vozila 57-godišnjaka udario je osobni automobil kojim je upravljao 28-godišnji hrvatski državljanin. Prilikom obavljanja očevida utvrđeno je da je 28-godišnjak upravljao vozilom uz prisutnostod 1,38 gram/kilogram (promila) te da je prije udara57-godišnjaka preko pune uzdužne crte na kolniku. Dvadesetosmogodišnjak je doveden u policijsku postaju i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnih sredstava (alkohola). Nadležnom državnom odvjetništvu podnosimo izvješća o prekršajima.