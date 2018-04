Dorianu Dvorniću

Tekst: Osijek031.com

Foto: Facebook/privatni album

O malom ali hrabrom dvogodišnjem dječakuveć smo pisali i pozvali sve koji mogu da pomognu, ali situacija se za mališana i njegovu obiteljPodsjetimo,za obitelj počeli su prije godinu dana, u vrijeme Uskrsa, kada je dječak iznenada počeo. U osječkoj bolnici su posumnjali nakoji se riješi rutinskom operacijom, no ispostavilo se da to. Dječakovo stanje se pogoršavalo pa su ga prebacili ugdje je proveo posljednjih godinu dana prikovan uz krevet.Liječnici u KBC-u tvrde kako se do sadas takvim slučajem te se zbog toga još uvijekod čega Dorian boluje. Dječak je, između ostalog, imaoe, a najveći je problem to što su mupa mora redovito ići na dijalizu.Tračak nade se ukazao kada se potvrdilo kako njegovima odgovarajući bubreg, no problem je u tome što se u Hrvatskoj ne obavljaju operacije ovako male djece. Zbog toga će obitelj morati operaciju obaviti u, a to značiza Momira i suprugu Renatu koji su bez ikakvih prihoda i žive od socijalne pomoći.Čak i pod pretpostavkom da HZZOsame operacije, obitelj će morati platiti put, iznajmljivanje stana na nekoliko mjeseci i druge osnovne troškove kako bi bili što bliže djetetu. Stoga nemaju drugog izbora nego ponovno zamoliti za pomoć sve ljude dobrog srca.Ako ste u stanju pomoći hrabrom Dorianu, otvoren je račun u PBZ-u na Doriana Dvornića:te devizni račun:U ime portala Osijek031 želimo svu sreću svijeta malom Dorianu i njegovim roditeljima u nadi da će prikupiti potrebna sredstva te da će operacija biti uspješna.