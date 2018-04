Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Noć knjige 2018.

Svjetski dan knjige i autorskih prava

afirmirala kulturu čitanja

predavanjima, čitanjem poezije i predstavljanjem knjige

Knjigom do zdravlja

450 ljudi

Austrijska čitaonica, Studijska čitaonica, American Corner, Igraonica i igroteka, dvorište Knjižnice

Čitanje i internet : utjecaj lažnih vijesti posredovanih društvenim mrežama na stavove o cijepljenju

Tomislav Levak

Željko Pavić

Distanazija - život pod svaku cijenu

Damira Mihića

Zdravlje do stote - suvremena medicina ili stil života?

Marije Heffer

[Foto: GISKO, Noć knjige, 24.4.2018.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Parkinsonova bolest : priručnik za bolesnike

Svetlane Tomić – Udruga Cerebrovaskularnih bolesnika Cerebro Osijek

Društvo pjesnika Antun Ivanošić

Stihom do zdravlja

Odaberimo zdrav život

Lidije Banai

Andreje Gribl

Maje Kurtović

Homeopatija za svakoga

Pravilnim disanjem do kvalitetnijeg života

Maje Diklić Dačić

Bajke iz cijeloga svijeta

H. C. Andersena

Promotivne aktivnosti i akcije

Osječki zumbići vole knjige

Dječji zbor "Osječki zumbići"

Ivonom Bambir Lesko

Priče za lijep osmijeh

U zdravom tijelu zdrav duh!

Suzane Biglbauer

Andreje Grošelj

Žarislav od kopriva

Antoaneta Klobučar

Ljekovite priče za lakše odrastanje

Suzana Biglbauer

Noć knjige – Noć bez zakasnine

Tekst i foto: Siniša Petković/GISKO

Najava:

u ponedjeljak, 23. travnja 2018. godine organizirala je, manifestaciju kojom je obilježila, kako bi time, potaknula razgovor o literaturi i podigla svijest o važnosti knjige. Tradicionalni večernji program započeo je u 18.00 sati i trajao do 22.00 sata. Kao i sve prethodne i ovogodišnja je Noć knjige Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek bila bogata brojnims temom večeri "". Cjelovečernjem događanju prisustvovalo jekoji su posjetili događanja na pet različitih lokacija Knjižnice:Predavanjem "" predavači, mag. cult. i izv. prof. dr. sc.bavili su se aktualnom medijskom i društvenom problematikom – vrstama i načinima širenja lažnih vijesti ("fake news") putem novomedijskih platformi, u prvom redu društvenih mreža, kao i opasnostima, posljedicama i načinima sprječavanja navedene sve češće pojave. U predavanju ", dr. med. nastojalo se svim posjetiteljima i zainteresiranim građanima prikazati moralno-bioetičke, medicinske i pravne dvojbe vezane uz terapijsku upornost primjenom različitih medicinskih postupaka kod bolesnikâ kod kojih ne postoji nikakva nada za izlječenje te kada takvi postupci dovode do produljenja agonije. Predavanje "" prof. dr. sc.govorilo je o tome kako svatko od nas može izbjeći bolesti koje sa sobom donosi starenje. Važna je preventiva u obliku aktivnoga i razboritog života, odnosno, da bismo bili zdravi sutra, moramo voditi brigu o svome zdravlju danas.U Austrijskoj je čitaonici predstavljena knjiga "" doc. dr. sc., a potom sui mladi glazbenici upriličili čitanje poezije i priredili glazbeni program pod nazivom"".U American Corneru održana su tri predavanja: "" predavačiceu glazbenu pratnju, mag. mus., gdje se moglo saznati kako zdravlje nije samo odsustvo simptoma bolesti. Biti zdrav znači biti sretan. Ljudi su kreirani da bi živjeli divan, stvaralački i ispunjavajući život u svakom pogledu. Sve što ljudima treba već je u njima.Potom je održano predavanje" u kome je rečeno kako se može liječiti homeopatijom, kome je namijenjena i kako je koristiti. U posljednjem predavanju pod nazivom "" predavačicesaznali smo što je to postura, kako utječe na obrazac disanja, kako se pravilnim disanjem može utjecati na smanjenje bolnosti kralježnice, kukova, ramena te kako se može poboljšati probavu, smanjiti stres, glavobolje i druge brojne bolesti.U svečanoj auli Knjižnice bila je postavljena izložba "" postavljena povodom rođendana, dok su na glavnome ulazu knjižnice korisnici imali priliku vidjeti promotivni film o Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek.Za naše najmlađe građane i korisnike knjižnice bio je upriličen i ove godine bogat program s raznim događanjima. U dvorištu GISKO-a i na pločniku održan je program i glazbena dobrodošlica "", gdje su sudionicii djeca građani i korisnici Knjižnice pjevali. U Igraonici i igroteci održan je edukativni susret za djecu s liječnicom i doktoricom dentalne medicine, dr. med. dent. pod nazivom "". Potom su održane natjecateljske igre za najmlađe "" pod vodstvom, dipl. knjižn. I, dipl. knjižn., nakon čega je upriličen susret s književnicom za djecu i predstavljanje prigodne slikovnice "" voditeljice prof.dr.sc.. Posljednja aktivnost bila je biblioterapijska radionica za djecu stariju od sedam godina pod nazivom "" voditeljice, dipl. knjižn.Tradicionalna prigodna akcija Knjižnice bila je "" prilikom koje je korisnicima bilo omogućeno vraćanje zadužene građe bez plaćanja zakasnine, a čemu je bio velik odaziv.