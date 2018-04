gospodarskoj zoni Nemetin

U osječkojotvoren je, najveći privatni laboratorij za ispitivanjeu Hrvatskoj. Laboratorij je otvorio ministar poljoprivredeDirektor Inspecta d.o.o.izjavio je prigodom otvorenja kako tvrtka slavi, a riječ je o specijaliziranoj kontrolnoj kući koja se bavipoljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a godišnje se u kući obavi i do. U laboratorij je uloženood čega jeEuropske unije (11,2 milijuna). Izabrana je lokacija Gospodarske zone Nemetin jer je Grad Osijek ponudio vrlo prihvatljivu cijenu od jednoga eura po četvornom metru zemljišta, a uz to dovoljnu količinu struje te sve potrebne komunalne priključke. U laboratoriju je bilo zaposleno 49 ljudi tijekom prijave projekta, a sada je zaposleno 73 djelatnika i uglavnom je riječ o inženjerima i tehničarima kemije, poljoprivrede i prehrambene tehnologije. U laboratoriju se mogu dobiti odgovori na sva pitanja o kvaliteti prehrambenih proizvoda i kvaliteti tla, a u području mikrobiologije i zdravstvene ispravnosti hrane obrađuje se čak 500 aktivnih tvari svih pesticida, mikotoksini, teški metali i drugo što utječe na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost hrane. Usluge laboratorija koriste obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sve poljoprivredne tvrtke te prehrambena industrija. Osim prodaje analize kvalitete hrane Inspecto nudi i savjete tvrtkama kako unaprijediti kvalitetu proizvodnje, rekao je direktor Nevistić. "", izjavio je novinarima Ante Nevistić te dodao kako u Hrvatskoj imamo zdravstveno ispravnu hranu.Potvrdio je to i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić otvarajući novi laboratorij. Rekao je kako smatra da "". "Svi se proizvođači kontroliraju na dnevnoj razini, pogotovo kada su u pitanju meso ili slični proizvodi, a to jamči građanima visoku razinu kvalitete hrane", rekao je Tolušić. Pozdravio je povratak, odnosno objedinjavanje različitih inspekcija koje su sada "razbacane" po različitim ministarstvima, dok će inspekcije koje se bave hranom ostati samostalne jer su najvažnije i nikada nisu ni bile dio inspektorata.Ulaganja u gospodarsku zonu Nemetin, otvorenjem novog laboratorija te zapošljavanje mladih stručnjaka pozdravili su tijekom otvorenja osječko-baranjski župan Ivan Anušić te gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić.