Praznika rada

Međunarodni praznik rada

Ljekarne:

Benzinske crpke:

Pošta:

ZATVORENO

KBO - posjet bolesnicima:

GISKO:

ZATVORENO

Trgovine i trgovački centri:

Interspar:

ZATVORENO

Lidl:

Emmezeta

ZATVORENO

Portanova:

Ukoliko ste zaboravili nešto kupiti za proslavu, nije sve izgubljeno! Donosimo Vam radno vrijeme trgovačkih centara za, 1. svibnja. Ukoliko Vam zatreba koja litra goriva, ne brinite, tu su benzinske postaje koje rade od 0 do 24 h. Budete li trebali tabletu kako biste se riješili glavobolje nakon prvosvibanjske pijanke, ima lijeka za i to - u jednoj od dežurnih ljekarni. Pogledajte...- Ljekarna centar Osijek (00,00 -24,00)INA - Trpimirova, Čepinska i Kanižlićeva: od 0 do 24 sataod 10 do 12 te od 16 do 18 satiSv. Leopolda B. Mandića - 07:00 - 20:00 satiEmmezeta -Sjenjak i Strossmayerova - 07:00 - 14:00 satiZeleno Polje, J.J. Strosmayera i Sv. Leopolda Mandića- 7:00 - 14:00 sati