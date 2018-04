Filmska RUNDA

mentorstvo direktora fotografije Filipa Tota

Maide Srabović

od 27. do 29. travnja 2018.

Galeriji Waldinger

Danka Delača s Filipom i Maidom

Prvo malo o vama. Vašim počecima. Kako ste se odlučili baviti filmom?

Prvo me zanimala fotografija. Iz tog nekog vizualnog istraživanja koje je počelo u srednjoj školi došao je trenutak kad sam morao izabrati neki smjer. Prvi plan mi je bio da idem na Grafički fakultet, za što sam isto morao spremiti mapu s fotografijama. Htio sam ići i na prijemni na Akademiju dramskih umjetnosti, no mislio sam da neću upasti. U gradu sam sreo kolegu iz srednje škole i sadašnjeg direktora fotografije Luku Matića koji se tada pripremao za prijemni za snimanje. On me u biti nagovorio da probam. Na kraju sam upisao Grafički fakultet u ljetnom roku, a na jesenskom roku sam upisao snimanje i ispisao se s Grafičkog fakulteta i to je to (smijeh).

Ja sam zapravo u osnovnoj školi s 10 godina išla na filmsku radionicu. Nakon toga sam se upisala u filmsku grupu te sam cijelu osnovnu i srednju škole bila u tome. Na tim radionicama sam prošla sve od režije, montaže i glume te sam shvatila da mi je montaža najdraža jer volim u miru sjesti i raditi. Što se tiče same definicije montaže mislim da je najlakše objasniti preko kuhanja. Na primjer, ideš raditi tortu. Režija bi bila odrediti kakvu tortu želiš, snimanje je nabavka namirnica; brašna, jaja, maslaca... Nakon toga sve to daš montažeru koji odredi koliko čega treba ići. Nakon toga on od svega toga napravi tortu odnosno film.

A kolor korekcija je onda kad staviš glazuru.

A premijera je kad pojedeš tortu (smijeh). Ma mene je film zapravo oduvijek zanimao, od kada sam bila mala. To je bilo na toj razini da mi je prva ljubav bio Dado iz 'Letećih medvjedića'.

A to je neostvarena ljubav?

Da, a i prvo razočaranje, kad shvatiš da je film, a pogotovo crtić, brutalna fikcija (smijeh). No, kako sam išla po tim radionicama, revijama i festivalima dječjeg filma uopće nisam imala drugi plan nego ići na montažu. Za razliku od Filipa, ja sam se baš spremala za prijemni. 'Osnove filma' od Ante Peterlića i 'Teoriju filma' Hrvoja Turkovića sam prije Akademije pročitala tri puta. Nisam imala neki drugi plan, ali mi je mama rekla da ako ne upadnem na Akademiju da ću morati ići na ekonomiju u Koprivnici. Za vrijeme prijemnog koji traje tjedan dana, od stresa sam smršavila valjda 10 kila. Samo sam mislila da ne mogu na ekonomiju jer sam idiot za matematiku. Uvijek kažem da znam brojati do 25, koliko ima frame-ova u filmu.

Kada ste vas dvoje počeli surađivati?

Na Akademiji je sve to počelo s raznim režijskim ispitima...

Ja se točno sjećam kad smo se prvi put upoznali. Kad su ti ukrali fotoaparat. Išao si po Akademiji i ispitivao ljude jesu li vidjeli nekoga s fotoaparatom pa si došao do mene. Tu je počelo naše poznanstvo.

Službeno surađujemo na projektima zadnje tri godine. Ona je montirala spotove koje sam ja snimao. Imamo desetak zajedničkih projekata.

Ako ne i više.

I to su sve bili videospotovi.

Za koga ste radili spotove?

Za Kandžiju, Let 3, Jelenu Radan...

Koliko u prosjeku traje stvaranje jednog spota?

Recimo da od prvog kontakta do razrade ideje traje nekih tjedan dana. Nakon toga idu pripreme. Samo snimanje traje najčešće jedan dan.

Postprodukcija u prosjeku traje oko tri dana.

Sve u svemu, recimo da spot u prosjeku može nastati kroz dva tjedna.

Postoje li neki trendovi u snimanja spotova kod nas?

Dronovi.

Da, danas se dosta koriste dronovi. No, teško je reći postoji li neki stil, ali recimo da je prije bilo jako bitno da sam glazbenik bude u spotu dok danas to više nije.

Sad se uglavnom traže neke nabrijane slike snimane super kamerama.

Teško je reći o trendovima. Govorimo li o periodu unazad tri godine ili dvadeset i pet ili kroz cijelu povijest spotova.

Danas je puno lakše napraviti spot. Svi imaju kod kuće računalo, a i puno je jeftinije i lakše nabaviti opremu za snimanje. Sad su hrvatski spotovi napokon u rangu nekih svjetskih. Kad se sjetim devedesetih; svi su spotovi izgledali kao da su snimani osamdesetih.

Liberalizacija je smanjila cijenu, a i distribucijski kanali su drugačiji. Ne plasiraju se spotovi samo na televiziju već postoji i YouTube. Neka direktna financijska korist glazbenika danas više nije toliko jasna.

Danas imaš konkretan uvid u gledanost i ne ovisiš o tome kad će televizija pustiti neki spot već sam gledatelj bira kad će gledati sadržaj.

Ove godine će na Filmskoj rundi biti naglasak na snimanju i profesiji direktora fotografije. Vi držite radionicu na kojoj će polaznici u tri dana snimiti i montirati video spot. Kakva su vaša očekivanja od radionice?

Što se mene tiče bilo bi mi drago da dođu što mlađi polaznici. Ljudi koji tek otkrivaju svoje preferencije i da su jednostavno znatiželjni. Naravno, bilo bi poželjno da su to ljudi koje zanima i film i kamera...

I montaža.

I montaža , naravno, no dovoljna je i općenita znatiželja. Radionica će više biti u formi druženja. Volio bih da polaznici isprobavaju stvari koje do sada možda nisu imali prilike isprobati. Općenito za spot vrijedi da se njime može baviti bilo tko. Ne moraš se baviti filmom da bi snimio video spot. Svatko može imati ideju iz koje nešto može napraviti, a volio bih da radionica bude platforma za isprobavanje ideja. Spot može stvarno biti bilo što.

Kad se gleda sama povijest spota, on je nastao iz eksperimentalne forme koja se zvala optička glazba. Njome su se bavili likovni umjetnici koji su krajem 19. stoljeća doslovce išli vizualizirati glazbu. Glazbeni spot je vizualna glazba.

Kako ste zamislili samu radionicu?

Prvi dan ćemo iskoristiti za upoznavanje s polaznicima, da vidimo kakva su njihova očekivanja, a zatim ćemo slušati pjesmu po kojoj ćemo raditi video spot. Nakon toga slijedi razvoj ideja.

Bit će kratki uvod općenito o procesu nastanka spota. Radionica je zamišljena tako da se konkretno snimi spot i da se polaznicima u hodu kroz praksu objašnjava sam proces.

Budući da je ove godine na Rundi u fokusu snimanje, kroz radionicu ćemo se dotaknuti i same teorije snimanja. Drugi dan ćemo ono što smo naučili praktično primijeniti, a treći dan će biti postprodukcija, odnosno sama montaža video materijala.

Polaznici će vidjeti sam proces montaže; organizaciju i pregled materijala, a nakon što izmontiramo kratku verziju spota pokazat ćemo i osnove kolor korekcije. Kako je danas tehnologija dostupna očekujemo da će polaznici imati barem nekog iskustva u radu s tehničke strane.

Prvi put dolazite na Rundu?

Nažalost da. Nisam stigao prisustvovati prijašnjih godina iako sam iz Osijeka. Genijalna je stvar i jako mi je drago što mogu sudjelovati jer mislim da je to bitno i za Osijek i za mlade ljude. Možda pobude neke interese koji se ne bi dogodili sami od sebe.

Odlično je i to da se iz Zagreba malo makne festivalska scena. 90 posto festivala i revija je u Zagrebu. Super mi je ideja Filmske runde. Bolja nego jedan festival koji je imala Koprivnica, koji je nažalost propao, a to je bio festival svadbenog filma (smijeh). Inače, dosta sam zasićena festivalima i revijama, ali mi je zato odlično da na Rundi postoje radionice na koje se može doći. Postoji ta interaktivnost između publike i revije, a ne da samo dođeš, pogledaš film i odeš.

Iako je i to odlična stvar za Osijek jer će ljudi moći vidjeti filmove koji im inače ne bi bili dostupni preko konvencionalne distribucijske mreže. Odličan mi je koncept Filmske runde i nadam se da će se razvijati godinama, a kako je krenulo mislim da je na dobrom putu.

Tekst: Danko Delač

Foto: Filmska runda

Najava:

Najava: