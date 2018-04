Gimnastičko društvo Osijek – Žito

Robertom Seligmanom

subotu, 28. travnja 2018.,

11 sati

Vježbanje na otvorenom

kuna Gymi

Tomislav Marković

Raduje nas vidjeti mnoštvo djece na ovakvim događajima i ponosni smo u klubu što imamo jako puno članova od one najmlađe dobi pa do umirovljeničkih grupa. Gimnastikom se svi mogu baviti i to je najbolja baza za daljnje bavljenje sportom

Do početka desetog izdanja Svjetskog kupa u gimnastici Osijek dijeli nas točno mjesec dana. Priliku na zajedničko druženje s velikim i malim rekreativcima iskoristit će, izvršni organizator DOBRO World Cupa, te će zajedno s hrvatskim reprezentativcemodraditi trening na otvorenom.s početkom uu osječkom Drvenparku održat će se, a društvo svima, uz Seligmana, pravit će i maskota Svjetskog kupa,. Trening i druženje s velikim i malim Osječanima podržat će i Generalni pokrovitelj Svjetskog kupa u gimnastici tvrtka Žito sa svojim brandom DOBRO. Pored Gimnastičkog društva Osijek – Žito, svoj dolazak najavio je i NK Osijek sa Školom nogometa, a vježbanju će se pridružiti iDruženju s malim i velikim rekreativcima jako se veseli Robert Seligman:- „“.Treningu na otvorenom mogu se pridružiti svi, bez obzira na trenutačnu tjelesnu spremu, gipkost, dob ili spol. Svi su dobrodošli kako bi naučili osnove gimnastičke rekreacije i time učinili pravi korak prema zdravom i aktivnom životu.Inače, Vježbanje na otvorenom jedan je od nekoliko događanja kojima će se najaviti održavanje 10. izdanja Svjetskog kupa u gimnastici Osijek. U dvorani Gradski vrt tijekom finalnih dana (26. i 27. svibnja) posjetitelje će moći uživati u najatraktivnijem izdanju Svjetskog kupa do sada koji će, nadamo se, biti obilježen odličnim nastupima hrvatske reprezentacije.