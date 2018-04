Miting otvorenja sezone 2018.

Tekst i foto: AK Slavonija Žito

održan je 21. travnja 2018. na stadionu Gradski vrt u Osijeku.Natjecanje je bilo međunarodnog karaktera s obzirom na to da su, osim, sudjelovali i atletičari iz. Svoje predstavnike imalo je 15 atletskih klubova.Osječka publika svjedočila je jednom. Kadetkinjaiz Srbije bacila je koplje (500g) do 59,69 m što je najbolji rezultat ikada postignut u svijetu u konkurenciji kadetkinja. Moglo bi se reći kako je to svjetski rekord, međutim, službeno se u kategorijama kadeta i kadetkinja ne priznaju svjetski rekordi.Inače, troje najboljih u svakoj disciplini nagrađeno je diplomama dok sukoji su na natjecanju postigli najbolje rezultate po IAAF bodovnim tablicama nagrađeni plaketama.