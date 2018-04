OŠ Višnjevac

Tekst i foto: Melita Krstić

su od 14. do 20. travnja posjetili učitelji i učenici iz šestkoji zajedno s njima sudjeluju uprojektu „“ (ZAGRLJAJ – Europski pokret za odgovorne aktivne građane bilo gdje). Nositelj projekta je škola, Ujedinjeno Kraljevstvo. Ostali partneri u projektu su španjolski grad Murcia; škola „IES Ramon y Cajal Colegio de Procuradores de Murcia”, poljski grad Szczecin; škola „IV Liceum Ogolnoksztalcace“, portugalski grad Macedo de Cavaleiros; škola „Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros“, talijanska Messina; škola „Liceo Scientifico Statale Seguenza“, finski grad Kiiminki ; škola „Kiiminginlukio“ i naravno, Osnovna škola Višnjevac.Bila je to prilika da gosti upoznaju školu Višnjevac, grad i okolicu. Goste smo dočekali priredbom dobrodošlice koju su pripremile učiteljice. Kroz program su nas na engleskom jeziku vodili(7.b). Veliki i mali zbor, pjesme na znakovnom jeziku,nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Gosti su bili oduševljeni priredbom, a osobito su ih razveselile izvedbe na portugalskom, talijanskom, engleskom jeziku te popularni finski ples. Goste su kroz školu provelii sve oduševili svojim tečnim engleskim jezikom. Svi su pohvalili izgled i uređenje škole koje je i ovoga puta osmislila i realizirala učiteljicai njena likovna skupina. Puno smo lijepih riječi čuli i o izgledu školskog dvorišta za koji brinu svi djelatnici naše tehničke službe.Naručku naši su partneri predstavili svoje države i gradove raznovrsnim delicijama. Svi smo kušali različite vrste poslastica, uspoređivali ih, čitali o njima, učili o zemljama i nadasve, uživali u zajedničkom druženju.Projekt EMBRACE svojim mnogobrojnim aktivnostima želi učenike poučiti kako biti aktivan i odgovoran građanin demokratskog društva. Svi su partneri predstavili rad i aktivnosti svojih škola u svim oblicima humanitarnog djelovanja. U utorak smo putovali u Zagreb da bismo posjetili Hrvatski sabor gdje su gosti puno toga čuli o povijesti demokracije u Hrvatskoj. Uz posjet, razgledali smo i Gornji grad koji je, obzirom na svoju povijest i značaj, gostima bio vrlo zanimljiv.Profesor, upoznao nas je s jednim od osnovnih ljudskih prava, pravom na hranu te problematikom djelovanja humanitarnih organizacija. U Europskom parlamentu mladih učenici su raspravljali o problematici humanitarnog djelovanja i mogućoj zloporabi.svojim nas je, iznimno zanimljivim interaktivnim radionicama, poučio o podizanju šatra, pružanju prve pomoći i opasnostima od trgovine ljudima. Muzej likovnih umjetnosti organizirao je likovnu radionicu za učenike. Središnja aktivnost našeg petodnevnog druženja bio je humanitarni koncert koji je organiziran u sportskoj dvorani škole. Koncert su, na hrvatskom i na engleskom jeziku, vodili. Svu raskoš svog talenta pokazali su, pjevajući, svirajući ili plešući,iz Ujedinjenog Kraljevstva,iz Portugala,iz Španjolske,iz Italije, te našiKoncert je održan s ciljem da se zabavimo te pjesmom i plesom međusobno bolje upoznamo, ali i da naglasimo humanitarnu stranu druženja, prikupili smo higijenski i školski pribor za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.Gosti su oduševljeni izgledom naše škole, talentom naših učenika, ljepotom našeg grada, a nadasve našim gostoprimstvom. Bila je ovo prilika da razmijenimo iskustva, steknemo nove prijatelje i puno toga naučimo jedni od drugih. U organizaciji i provođenju ovog susreta sudjelovali su učenici i učitelji Erasmus tima škole te roditelji učenika. Ovom prigodom zahvaljujemo svima koji su svojim trudom i nesebičnim zalaganjem učinili ovaj susret posebnim. Ne prestaju stizati mnogobrojne riječi pohvale učitelja partnerskih škola. Koristimo prigodu da zahvalimo i našim donatorima - Gradu Osijeku, Gradskom prijevozu putnika Osijek, Foto studiju Lux , Pivovari Osijek, Podravki, Ledu, Atlantik grupi, Mlinaru Osijek. Isto tako, zahvaljujemo našim suradnicima u provođenju aktivnosti - Gradskom društvu Crveni križ Osijek, Pravnom fakultetu Osijek te Muzeju likovnih umjetnosti.