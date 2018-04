Tešanjske ulice

Tekst i foto: Osijek031.com

Redakciji portala Osijek031 obratio se jedan stanovniku Brijestu sa zamolbom da provjerimo zbog čega je „“ došlo dou tom dijelu grada.Naime, četiri ulice koje se nalaze odmah iza(Tešanjska, Sprečanska, Vojlovica i Dobra) od jučer su postalei to tako da se Tešanjskom i Dobrom prometuje u smjeru zapad-istok, a Sprečanskom i Vojlovicom u smjeru istok-zapad. Čitatelj se žali da će zado trgovne morati pješačiti 900 metara, odnosno pet minuta biciklom ili autom.Tim povodom kontaktirali smo predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Brijestza više informacija. G. Mandurić je rekao kako se ništa nije radilo „preko noći“ već je riječ o problemu na koji su iz MO upozoravaliveć više od deset godina, a to jeu te četiri ulice.A pješačkih staza nije bilo jer je u njima bio dvosmjerni promet te su se pješaci, u susretu s vozilima koja nailaze iz oba smjera, morali doslovnouz cestu kako ih automobili ne bi „pokupili“. Obzirom da u tom dijelu grada ima dosta, takva je situacija bila neodrživa.Stoga je Grad odlučio reagirati te jekoji je obavila tvrtka Renkon, a potom, nakon što je elaborat usvojilo Vijeće MO i Gradsko vijeće, Grad je financirao i izgradnju pješačkih staza u tim ulicama. One su odvojene žutom trakom od ostatka ceste koje su postale jednosmjerne.G. Mandurić je podsjetio kako su te ulice ibile jednosmjerne te kako će novi režim sigurno pomoći u smislu sigurnosti pješaka u prometu. Znakovi su postavljeni tijekom jučerašnjeg dana i predsjednik vijeća MO moli sve građane da se