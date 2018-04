Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek

Tekst: Osijek031.com

donijelo je Odluku o upisu djece u programza pedagošku godinu 2018./2019. na području grada Osijeka i općine Čepin.Postupak upisa djece sastoji se od tri dijela. U prvoj fazi potrebno je podnijeti zahtjev za upis, što je moguće učiniti od 23. travnja do 4. svibnja u upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek (Vij. Ivana Meštrovića 7, drugi kat). Zahtjevi se podnose prema sljedećem rasporedu:23. i 24. travnja – poslijepodne od 12.00 do 18.00 sati25., 26. i 27. travnja – prijepodne od 07.30 do 15.00 sati30. travnja – prijepodne od 07.30 do 12.002. i 3. svibnja – poslijepodne od 12.00 do 18.00 sati4. svibnja – prijepodne od 07.30 do 15.00 satiDruga faza upisa sastoji se odkoji se obavlja sa svom djecom i roditeljima koji suza upis u vrtić. Inicijalni razgovori obavljat će se, a termin razgovora roditelji će dobiti pri podnošenju zahtjeva za upis. Razgovori će se održavati u Upravi Dječjeg vrtića Osijek (Vij. I. Meštrovića 7, 2. kat). Roditelj je obvezan na inicijalni razgovor dovesti dijete koje upisuje u vrtić.Rezultati upisa bit će objavljenite biti istaknuti u svim objektimaNakon objave rezultata slijedi treći, formalni dio upisa koji obuhvaća plaćanje akontacije, potpisivanje ugovora i izdavanje rješenja koji će se obavljatiu Upravi Dječjeg vrtića Osijek (na blagajni u prizemlju zgrade) kako slijedi:od 08. do 15. lipnja 2018. od 7.00 – 15.00 satiod 18. do 21. lipnja 2018. od 7.00 – 17.00 sati.Roditeljski sastanak za svu novoupisanu djecu održat će se 28. lipnja u 18 sati u objektu u kojem je dijete upisano.Obrazac zahtjeva, inicijalni upitnik i anketni upitnik mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Osijek . Sve informacije dostupne su i na telefon