To je velika stvar za naše korisnike kojima će nakon realizacije projekta zimi biti ugodnije i toplije, a ljeti puno podnošljivije tijekom vrućina. I sve to uz veliku uštedu energije, što će uvelike pomoći u financijskom poslovanju našoj ustanovi. Veselimo se novoj fasadi, stolariji i drugim instalacijama!

Na javni pozivna dostavu projektnih prijedloga „“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj Osječko-baranjska županija je prijavila 30 projekata ukupne vrijednosti više odPrije nekoliko dana počela su stizatiiz Ministarstva, a među onima koji imajusvakako su djelatnici i štićenici osječkogu Drinskoj ulici koji su se na svojoj FB stranici pohvalili kako „“.Naime, jučer su dobili obavijest od svog osnivača, Osječko-baranjske županije, kako im jeenergetske obnove zgrade prošao i da je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. To znači da će 40 godina stari objekt uskoro zablistati novim sjajem.Ministarstvo će projekt financirati u iznosu od, a preostali dio odfinancirat će Osječko-baranjska županija obzirom da, prema uvjetima iz javnog poziva, maksimalan iznos sredstava koji se u okviru poziva može odobriti iznosi 60%.Inače, kako smo doznali od, pročelnice županijskog Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU-a, sljedeći korak je potpisivanje ugovora izmeđukao korisnika, nakon čega će se raspisatiza izvođača radova. Što se tiče samog početka radova na obnovi, očekuje se da bi oni mogli početi do kraja godine.Gđa Tomišak je istaknula kako su rješenja o obnovi, osim Doma, dobile još ina području Županije, a pristiglo je još deset odluka o pozitivnom ispunjavanju uvjeta, no o kojim je ustanovama konkretno riječ bit će obznanjeno nakon donošenja odluke o sufinanciranju i potpisivanja ugovora.“, napisali su djelatnici Doma na svom FB profilu.Odluku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja možete pogledati dolje u tekstu.